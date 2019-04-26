0553 313 94 23

Çocuklar sanayiyi resimlerle anlattı

Köklü bir sanayi geçmişi bulunan ve sanayinin geliştiği ilk kentler arasında yer alan Adana’da,sanayi bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Adana Organize Sanayi BölgeMüdürlüğü’nce düzenlenen “Sanayi” temalı resim yarışması sonuçlandı.

26 Nisan 2019 Cuma 10:23
Çocuklar sanayiyi resimlerle anlattı

Köklü bir sanayi geçmişi bulunan ve sanayinin geliştiği ilk kentler arasında yer alan Adana’da,sanayi bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Adana Organize Sanayi BölgeMüdürlüğü’nce düzenlenen “Sanayi” temalı resim yarışması sonuçlandı.


AOSB Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Adana il genelinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında düzenlenen ve toplamda 1258 eserin yarıştığı yarışmanın ödül töreni AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleşti. Dereceye giren eserler ise AOSB Fuaye Alanında sergilendi.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet Nedim Büyüknacar’ın ev sahipliğindeki törene; Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek,AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yaptığı açılış konuşmasında, “Memleketimize hepimizin borcu var. Bu nedenle memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunların çok küçük örneklerinden biri için de buradayız. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sanayi temalı resim yarışmamızda hem çocuklarımızyeteneklerini ortaya çıkarsınlar hem de organize sanayimizi tanısınlar istiyoruz. Bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Gönül Ferhat Baykara İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Nil Asya Avcı keman resitali sunduktan sonra ödül törenine geçildi.


İlk, orta ve lise olmak üzere üç kategoride jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her kategoride ilk üç derecenin yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri verildi.


Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Vali Yardımcısı Murat Süzen, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve törene katılan diğer davetlilerin elinden aldı.


Her kategoride 1. olan öğrencilere 3.000,00 TL, 2. olan öğrencilere 2.000,00 TL, 3. olan öğrencilere 1.000,00 TL, Mansiyonve Jüri Özel ödülü kazanan 6 öğrenciye 500,00 TL değerinde hediye çekleri verildi.



Sanayiyi en iyi anlatanlar


Sanayiyi resimleriyle en iyi anlayıpdereceye giren öğrenciler ile okulları şöyle:


İlkokul kategorisi:


Birinci: Hamide Nur Akbulut (İnönü İlkokulu)


İkinci: Sedef Su Akdeniz (İsmail Hazar İlkokulu)


Üçüncü: Ozan Beyaztaş (Çukurova İMKB İlkokulu)


Mansiyon ödülü: İnci Arık (Gönül Ferhat Baykara İlkokulu)


Jüri Özel Ödülü: Eymen Aykan (Mimar Kemal İlkokulu)


Ortaokul kategorisi:


Birinci: Gülin Melek (AGİAD Ortaokulu)


İkinci: Zeynep Esma Kakilli(Teyfik Ayser Canbolat Ortaokulu)


Üçüncü: Melike Özdemir (Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu)


Mansiyon ödülü: Bülent Güdükboy (Recep Birsin Özen Ortaokulu)


Jüri Özel Ödülü: Gülbeyaz Çelik (Şehit Adem Oğuz Ortaokulu)


Lise kategorisi:


Birinci: Oruç Efe Akgöz (75.Yıl Anadolu Lisesi)


İkinci: Sıla Somer (Adana Seyhan İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)


Üçüncü: Tuğba Künkül (Dr. Mehmet Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi)


Mansiyon ödülü: Buse Güncan (Dr. Mehmet Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi)


Jüri Özel Ödülü: Velat Pişkin (Doğankent Anadolu Lisesi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:23
  1. doğa
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Musa Aydın: “Hedefimiz 18 sıkletin 18’inde de olimpiyat vizesi almak”
    1. (Özel haber) Musa Aydın: “Hedefimiz 18..
    2. Seçimi kazanan cumhurbaşkanı..
    3. (Özel haber) Atakan Yüksel: “‘Türk..
    4. 22 yıl önceki “yumruk” hikâyesi!
    5. PTT binasına giren kargayı uçarken..
    6. Menderes’te sokak hayvanları için iş..
    7. Sosyal belediyecilikte örnek
    8. Sason’da şehitleri anma programı..
    9. Albaraka Türk’ün 325 milyonluk kira..
    10. Fazla stres gece uykuda diş sıkmaya..
    11. Mozambik'te Kenneth Kasırgası
    12. MSÜ sonuçları açıklandı!
    13. Minik muhtar adayı Çağatay, Vali..
    14. Gaziler Köyü’nde coşkulu 23 Nisan..
    15. Formula 1’de yeni durak Azerbaycan
    16. AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlugün’e..
    17. Esenyurt’ta bulunan 5 katlı bir..
    18. Bolu’da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna..
    19. Baharın gelişiyle birlikte aktarlara..
    20. Çukurova’da kiraz hasadı başladı
    21. Türk motosikletçiler İspanya ve..
    22. Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden..
    23. Çocuklar sanayiyi resimlerle anlattı
    24. İzmir’de uluslararası müzik günleri
    25. D100’de 6 araç birbirine girdi, yolda..
    26. Mersin'de bir TIR!''da 15,5 kg..
    27. Üreticilere 19 ton silajlık mısır..
    28. Elazığ’da ’halı dokumacılığı’ ilmik..
    29. Başkan Büyükkılıç , Bakan Soylu ile..
    30. Başkent’te anaokulunda dehşet anları
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak