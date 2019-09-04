0553 313 94 23

Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, herkesi kucaklamaya devam ediyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, herkesi kucaklamaya devam ediyor.


Her yönü ile dolu dolu geçen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturuyor. Eski Eti Fabrikası alanında devam eden sempozyum çalışmalarında çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını ziyaret ediyorlar. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyorlar. Çalışmaların üç boyutlu oluşu, çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde de büyük rol oynuyor.


Duygularını anlatırken çamura şekil vermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-Çekya İş Forumu
    1. Türkiye-Çekya İş Forumu
    2. Almanya'da bileşik PMI, ağustosta..
    3. Gazetecilerden tayını çıkan paşaya..
    4. İran, Avrupa'nın kredi teklifini..
    5. Günyüzülü şampiyon halterci..
    6. Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile..
    7. Nihat Genç'ten çok konuşulacak sözler:..
    8. İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi
    9. Kadına şiddet konusuna dilek ağacında..
    10. İşkence yapıp kanıyla yazı yazdılar!
    11. Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı..
    12. Korgeneral Öngay’dan Vali Ali..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için..
    14. Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür..
    15. Emet’te toplu sünnet töreni
    16. Sakine Sarıyüce belediye başkan..
    17. FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında..
    18. BELMEK kayıtları başladı
    19. Sel sularında jet ski keyfi
    20. Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik..
    21. Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen..
    22. Arkadaşını öldürdü, 3 yıl sonra otobüs..
    23. EGEİD Rusya pazarına ’Uçak’la girecek
    24. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer..
    25. Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı..
    26. Bayburt’ta Balaban kuşu doğaya salındı
    27. Gençlere hesap açtırıp 5 milyon..
    28. Kapadokya’dan sonra yabancıların uğrak..
    29. Çin’de keskin nişancı rehineyi tek..
    30. Uşak’ta şifa kaynağı tarhana yapımına..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi