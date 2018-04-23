Çocuklar neden W şeklinde oturur?

Çocuklarımızı doğdukları günden itibaren yakın markaja alırız ve sürekli onları izleriz. Çocukların ya da bizim farkında olmadan yaptığımız herhangi bir hareketin gelişimlerini etkilememesi için elimizden geleni yaparız. Yemek yeme alışkanlığı kazanmaları ve motor becerileri kritik dönemlerinde kazanmaları için türlü türlü aktiviteler uygularız. Bebeklikten çocukluğa sağlıkla geçmelerini beklediğiniz dönemlerde, çoğunu sonradan öğrenerek yaptığımız bu davranışların dışında, doğal olarak atladığımız veya neden sağlıksız olduğunu tahmin edemeyeceğimiz bazı durumlar olabilir. İşte W oturuşu ya da kelebek oturuşu da bunlardan bir tanesidir.



W OTURUŞU NE DEMEK?



W oturuşu aslında bir bozukluk değil, tamamen doğal bir durum. Herhangi bir hastalığın belirtisi de değildir. Bu bir oturuş pozisyonudur. İki bacağın birden tamamen yana açılıp diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun bir W harfine benzediği bir oturma şeklidir. Dikkatli olmamız gereken nokta, doktorların çoğunun zararlı olduğuna inandığı bir oturuş şekli olmasıdır.

W OTURUŞUNUN VÜCUDA ETKİLERİ



W oturuşunun vücuttaki ana gücü sınırladığı düşünülüyor ancak bu oturuş pozisyonu çoğu çocuğa büyük bir destek sağlıyor. Çocuğun karın ve sırt kaslarını aynı anda kullanmasına gerek olmadığından, genelde bunu bacakların önde olduğu ya da üst üste olduğu pozisyonları seçiyor.



W oturuşunun kas sertliğine sebep olduğu biliniyor. Bu sertliğin özellikle de bacaklarda ve kalçada olabileceği söyleniyor ancak dizleri ve bilekleri de etki edeceği düşünülüyor.



Bazı nörolojik sıkıntılara da neden olduğu düşünülüyor. Bu oturuşta aktif olarak kullanılmayan kasların zamanla aktivitesini azalttığı düşünüldüğünden, yumuşayan kaslar pozisyonun uzun vadede kişinin vücudunu dik tutmakta sorun yaşayacağı öngörülüyor.



Aslında teknik olarak, çoğu doktorun da aynı fikirde olduğu konu, uzun süreli W oturuşun çocukluk dönemi boyunca edinilmesi gereken kaba motor becerilerin geliştirilmesini geciktirdiği konusu. Eğer çocuğunuzun özellikle fiziksel olarak güçlü olmasını bekliyorsanız, bu pozisyon ileride ona engel teşkil edebilir.

W OTURUŞU ZARARLI MI?



Çocukların bu oturuş pozisyonunu benimsemekteki en önemli sebepleri içgüdüsel olarak sahip oldukları denge güdüsüdür. Çocuklar en stabil oldukları pozisyonda olmak istiyorlar. Bununla birlikte de araba koltukları, salıncaklar, ev içi salıncaklı yataklar, özetle bebek taşıma için üretilmiş her şey de bu oturuş pozisyonunu destekliyor gibi görünüyor.



Bu noktada, W oturuşunun herhangi bir zararı olmadığına inanan Rachel Coley açıklasında şunları söyledi: "Çocukların böyle oturması tamamen doğal ve üstelik çok normal. Çünkü bu oturuş esnek olduklarının bir göstergesidir. İçgüdüsel olarak aradıkları doğal dengeyi bulmuş olduklarının bir ifadesi. Üstelik de bu pozisyon, özellikle emekleme dönemindeki bebeklerde, emeklemeden dizlerinin üzerine çıkmaya ve ardından yeniden oturmaya karşı doğal bir ortam ve pozisyon hazırlıyor. Yani, aslında hiçbir zararı yok, tam tersine her şeyin yolunda olduğunun bir göstergesidir."



Genel çoğunluğun içinde tek başına faydalı olduğunu savunan Rachel Coley’den mi taraf olursunuz, yoksa zararlı ve mutlaka üstünde durdurulması gerektiğini düşünen uzmanlar ordusuna mı katılırsınız iyi düşünmeniz gerekiyor.





W OTURUŞUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?



W oturuş denilen oturuş pozisyonunun zararı konusunda kesin olarak ikna olmuş olan uzmanlara göre yapılacak en iyi şey, çocuğu bu pozisyonda otururken yakaladığınız takdirde pozisyonunu hemen değiştirmeye yardımcı olmaktır. Alışkanlıklarını değiştirmek biraz zaman alacak olsa da, doğru pozisyona getirmek yapılacak en doğru davranış.