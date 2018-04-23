Çocuklar neden tırnak yer?

Toplumumuzda çocukların yaşları itibari ile içinde bulundukları durumu, hisleri anlamayacağı ve bu durumlara çok takılmayacağı kanısı vardır.

Nasıl ki yetişkinler strese girip kaygılanıyor ve genellik psikolojik olan bu durumların sonucunda da tırnak yiyorsa çocuklarda aynı şekilde kaygılanıp, strese girerek tırnak yer.

Birçok sebepten dolayı tırnak yiyen çocuklar gerginlikten gelen alışkanlıklar sonucunda bu tür davranışlara başvurabilir.

ÇOCUKLARI TIRNAK YEMEYE İTEN SEBEPLER NE?

Aile içinde yaşanan şiddetli tartışmalar, boşanmalar, bir yakını kaybetme, okulda yaşanan sıkıntılar çocuğunuzu bir gerginliğe itiyor ve o da bu durumlara tırnaklarını yiyerek tepki gösteriyor olabilir.

Büyümek oldukça sıkıntılı ve endişe verici bir süreç olabilir. Çocuğunuzun hiçbir sorunu olmadığını sırf çocuk olduğu için tek endişesinin sabah erken kalkıp okula gitmek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Çocuğunuz ile konuşarak sorunun ne olduğunu kaygılarını ve korkularını sorabilirsiniz.

Eğer tırnak yemeye neyin neden olduğu ile alakalı bir tahmininiz varsa bu durumun en kısa zamanda geçeceğini veya sebep olduğunu nasıl atlatabileceğini çocuğunuza ifade edebilirsiniz.

ÇÖZÜM İÇİN ÇOCUKLARINIZA KULAK VERİN

Çeşitli sınırlar koyarak bu alışkanlığını zamanla unutmasını sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızı cezalandırmak yerine onlara kulak verebilir ve sorununun ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Sizin çözemeyeceğiniz kadar ciddi bir durum ise mutlaka uzman bir psikoloğa danışmalısınız.