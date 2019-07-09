Çocuklar ne zaman çikolatayla tanışabilir?

Bir bebek ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeli. Şayet anne sütü yetersizse formül mamadan destek alınabilir. 6. ay itibariyle bebekler yoğurt, basit çorbalar ve meyve püreleriyle ek gıda sürecine adım atmış olur. Uzmanlar, bebeklerin gelişimini yakından ilgilendiren bu dönemde anneleri tuz ve şeker konusunda net bir dille uyarıyor.

Tuz ve şeker yasak mı?

Çocuklar ek gıdaya geçtikten sonra evde pişen ortak yemeklerin de tadına bakıyor. Ancak bu durum onların sağlığı için pek yararlı değil. Küçük bir bebek tuzla tanıştığında böbrekleri zorlanır. Küçücük yaşta tuzla haşır neşir olmak ise ileride yaşanabilecek olası tansiyon hastalığını tetikler. Tatlı da çocukların küçük yaşlarda obezite ile savaşmasına yol açar. Bebeklerinizin damak tatlarını kendinizinkiyle kıyaslamamanız çok önemli. Dünyaya kısa bir süre önce gelen bir bebeğin damak tadı yoktur. Siz ona sebzeleri tuzsuz verseniz de o mamasını afiyetle yiyecektir.

İlk üç yaş önemli

Çocukların sağlıklı birer birey olmaları için ilk üç yaş son derece önemlidir. Bu dönemde onların beslenme alışkanlığının yerleşebilmesi adına ebeveynlere büyük iş düşüyor. Mümkünse çocukların ilk üç yıl şeker ve tuzla tanışmasını engelleyin.

Çocuklar çikolata yiyebilir mi?

Çocukların tatlı tüketmemesi gerçekten çok önemli. Minikler ihtiyaç duyduğu şekeri meyvelerden alabilir. Ama illa çikolata yedireceğim diyorsanız; bir yaş sonrası çocuklar bu tatlıyı deneyimleyebilir. Ancak çocuklarınıza sütlü çikolata yerine kakao oranı yüksek çikolatalar vermeniz çok daha iyi olacaktır.

Çikolata alerji yapar mı?

Çocuğunuz yeni bir gıdayı tüketmeye başladığında ölçülü olmanız son derece kıymetli. Bu çikolata için de geçerli. Yaygın olmasa bile kakao bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Çocuğunuz çikolata ile tanıştıktan sonra üç gün boyunca alerjik reaksiyon verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.