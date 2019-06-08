0553 313 94 23

Çocuklar korkularının üstesinden nasıl gelir?

Çocuklar hayatlarının belli dönemlerinde kendilerine karşı tehdit oluşturacaklarını düşündükleri konularda korku yaşayabilirler. Bu korkuların üstesinden gelmek mümkün.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
Çocuklar korkularının üstesinden nasıl gelir?

Çocuklar gelişimlerini sürekli devam ettirirler. Öğrenme ve fiziksel gelişimlerinde paralel olduğu noktalar vardır. Zamanla çocuklar bu durumu kavrayacak ve insanlığın gerektirdiği kapasiteye ulaşacaklardır. 

Bunların dışında hissiyatlarının zarar görmeden gelişmeleri pek de mümkün değildir. En kötü ihtimalle, bir limonun ekşi ya da biberin acı olması durumunu tadıp öğrendikten sonra tecrübe ederler. Bunun için çocuklarınızın deneyim edinmesinden korkmayın. Tedbirli bir şekilde onları korkuyarak gelişim süreçlerine ayak uydurun. 

Fakat bazı durumlarda çocukların korkuları ağır basabilir. Aniden gelişen olaylar, olaylara verdikleri tepkiler farklılık gösterebilir. Çocuğunuzun bu durumlardan en az hasarla çıkması sizin elinizde olan bir durumdur. 

Korktuğunda;

  • Gülmeyin.
  • Aynı olay için üstelemeyin.
  • Yanında olduğunuzu belirtin ve bir sığınaktan çok destekçi olmaya çalışın. 
  • ''Sen hazır olduğunda ben de hazırım, bunun üstesinden birlikte geleceğiz'' diyerek destek çıkın.
  • Alışması için zorlamayın.
  • Kendi istediğinde açıklamasını yaparak olayın aslında çok korkutucu olmadığını açıklayın.
  • Korkmanın doğal olduğunu ama abartmaması ve hayatının dönüm noktası olmaması gerektiğini idrak ettirmeye çalışacak mesajlar verin.
  • Telkinde bulunun.
  • Birlikte olduğunuzu hatırlatın.
  • Korktuğu şey hakkında -istediğinde- konuşarak üstesinden gelmek için yollar arayın.
  • Rencide etmeyin.

Herşeyden önce çocuğunuzun bir birey olduğunu unutmadan onunla iletişime geçin. Bu korkular birer travma olmadan, hayatına etki etmeden müdahale edin ve desteklerinizi çocuklarınızın üstünden eksik etmeyin.

Sağlıcakla kalın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
  1. korkan çocuk
  2. iğneden korkan çocuk
  3. çocuklar neden korkar
  4. korkan çocuklar için ne yapmalı
  5. çocukların korkuları
  6. korkuları enmek için ne yapmalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SOCAR’dan stratejik hamle
    1. SOCAR’dan stratejik hamle
    2. Güney Ege sahillerinde bayram..
    3. İşte adım adım operasyonun detayları!..
    4. Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona..
    5. Emniyet ve jandarmadan bayram şekeri..
    6. Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu..
    7. Sulama menfezine düşen motosikletli öldü
    8. Akaryakıtta çifte indirim
    9. Gönen’de motosikletler kıran kırana..
    10. MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
    11. Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı:..
    12. Çoruh nehri yeşile büründü
    13. Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında..
    14. Kozluk’ta ’Sarıkız’ örümcek alarmı
    15. Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı
    16. Rengarenk yazlık çiçekler parkları..
    17. Kuzeye akım
    18. Birleşme teklifinde hayal kırıklığı
    19. Kahramanmaraş’ta otomobil buğday..
    20. Hayatını kaybeden milletvekili için..
    21. Çocuklarla böceklerin dostluğu
    22. Türkiye'nin en uzun tüneli tamamlandı!..
    23. İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan..
    24. ABD’de istihdam artışındaki azalma,..
    25. Fayans yüklü kamyonet devrildi: 1..
    26. Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?..
    27. Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB 325..
    28. Vodafone’lular 16.8 milyon GB internet..
    29. Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi..
    30. Turistler altın getirsin, işleyelim..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim