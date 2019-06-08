Çocuklar korkularının üstesinden nasıl gelir?

Çocuklar gelişimlerini sürekli devam ettirirler. Öğrenme ve fiziksel gelişimlerinde paralel olduğu noktalar vardır. Zamanla çocuklar bu durumu kavrayacak ve insanlığın gerektirdiği kapasiteye ulaşacaklardır.

Bunların dışında hissiyatlarının zarar görmeden gelişmeleri pek de mümkün değildir. En kötü ihtimalle, bir limonun ekşi ya da biberin acı olması durumunu tadıp öğrendikten sonra tecrübe ederler. Bunun için çocuklarınızın deneyim edinmesinden korkmayın. Tedbirli bir şekilde onları korkuyarak gelişim süreçlerine ayak uydurun.

Fakat bazı durumlarda çocukların korkuları ağır basabilir. Aniden gelişen olaylar, olaylara verdikleri tepkiler farklılık gösterebilir. Çocuğunuzun bu durumlardan en az hasarla çıkması sizin elinizde olan bir durumdur.

Korktuğunda;

Gülmeyin.

Aynı olay için üstelemeyin.

Yanında olduğunuzu belirtin ve bir sığınaktan çok destekçi olmaya çalışın.

''Sen hazır olduğunda ben de hazırım, bunun üstesinden birlikte geleceğiz'' diyerek destek çıkın.

Alışması için zorlamayın.

Kendi istediğinde açıklamasını yaparak olayın aslında çok korkutucu olmadığını açıklayın.

Korkmanın doğal olduğunu ama abartmaması ve hayatının dönüm noktası olmaması gerektiğini idrak ettirmeye çalışacak mesajlar verin.

Telkinde bulunun.

Birlikte olduğunuzu hatırlatın.

Korktuğu şey hakkında -istediğinde- konuşarak üstesinden gelmek için yollar arayın.

Rencide etmeyin.

Herşeyden önce çocuğunuzun bir birey olduğunu unutmadan onunla iletişime geçin. Bu korkular birer travma olmadan, hayatına etki etmeden müdahale edin ve desteklerinizi çocuklarınızın üstünden eksik etmeyin.

Sağlıcakla kalın.