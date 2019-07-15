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Çocuklar, kedinin saldırısına uğrayan güvercini acil servise götürdü

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kedi tarafından saldırıya uğrayan güvercin, çocuklar tarafından acil servise götürüldü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
Çocuklar, kedinin saldırısına uğrayan güvercini acil servise götürdü

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kedi tarafından saldırıya uğrayan güvercin, çocuklar tarafından acil servise götürüldü. Yaralı güvercini gören Gercüş Devlet Hastanesi çalışanları, hayvanın yırtılan kanadına dikiş attı.


Gercüş ilçesinde Mirza Sait Aslan ve Samet Özmen isimli çocuklar, bir kedinin güvercine saldırdığını gördü. Hemen bölgeye giden çocuklar, güvercini kediden kurtardı. Güvercinin kanadında kesi olduğu gören çocuklar, vakit kaybetmeden Gercüş Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Çocukların elinde yaralı hayvanı gören hastane çalışanları, yaralı hayvanın kanadına dikiş attı. Bir süre bekletilen güvercin, daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.


Konu ile ilgili konuşan Mirza Sait Aslan, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken güvercinin kedinin saldırısına uğradığını gördüklerini söyledi. Aslan, “Hemen güvercinin yanına koşarak güvercini aldım. Yaralı olduğunu fark ettim, arkadaşımla birlikte Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürdük güvercini. Burada tedavisi yapıldı ve tekrar doğaya bırakıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
  1. doğa

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