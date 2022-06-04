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Gündem Çocuklar kaçırılıyor mu? İhbarlar arttı mı? Emniyet Genel Müdürlüğünden flaş açıklama
Gündem

Çocuklar kaçırılıyor mu? İhbarlar arttı mı? Emniyet Genel Müdürlüğünden flaş açıklama

Son dönemde artan "çocuk kaçırma" haberleri halkta paniğe sebep olmaya başladı. Mevzu algı operasyonu mu yoksa gerçeklik boyutu var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 16:24:00 -
Çocuklar kaçırılıyor mu? İhbarlar arttı mı? Emniyet Genel Müdürlüğünden flaş açıklama

YENİ AKİT/ANKARA

Son dönemde artan "çocuk kaçırma" haberleri halkta paniğe sebep olmaya başladı. Mevzu algı operasyonu mu yoksa gerçeklik boyutu var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

"Haberler yalan, ihbar yok"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir.

“Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı”, “kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı” şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür.

Yukarıda iddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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