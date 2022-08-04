Çocuklar için robot kitap arkadaşı

Yazar Süleyman Ezber’in kaleme aldığı ve Erdem Çocuk Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan “Robot Arkadaşım” serisi,mucit Vecihi Gerçek tarafından üretilen “Hıçkırık” ismindeki robotun başından geçenleri konu alıyor. Gerçek bir çocuk gibi büyümesi için bizzat üreticisinin evinde ve onun ailesi ile yaşayan Hıçkırık’ın maceraları ile genç okuyucular dünyanın en gelişmiş yapay zekâsına sahip robotu ile gezegenin bir ucundan uzayın derinliklerine uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Günümüzün gözde eğitim başlıklarından Robotik kodlama dahil geleceğin dünyasına ait birçok düşünceyi genç yaştaki okuyucuların zihninde neşeli ve sürükleyici öykülerle canlandıracak olan çalışma, içerisinde yer alan kısa çizgi roman bölümüyle de ilgi topluyor.

8-12 yaş çocuklar için tasarlanan serideki kitapların isimleri şu şekilde: “Çin’de Kurtarma Operasyonu”, “Hafıza Kurtarma Operasyonu”, “Uydu Kurtarma Operasyonu” ve“Hıçkırık’ı Kurtarma Operasyonu.”

“Robot Arkadaşım” serisine kitap satılan tüm mecralardan ulaşmak mümkün.

Çin’de Kurtarma Operasyonu

Hıçkırık, Vecihi Gerçek’in sahibi olduğu Gerçek Robot firmasında yapılan bir robottur. Bir konferans için Vecihi Gerçek ailesi ve Hıçkırık’la İsveç’e gider. Dönerken Hıçkırık çok farklı davranmaya başlar. Yatığı soğuk esprilerle herkesi bezdirir. Hıçkırık’a ne olmuştur da birden değişmiştir? İşin içinde öyle bir olay var ki okuyunca siz de şaşıracaksınız.

Hafıza Kurtarma Operasyonu

Hıçkırık insanların yaptığı esprileri anlamak için çok okuması gerektiğini düşünür. O kadar fazla okur ki hafızası zarar görür. Hafızasının düzelmesi ve kapasitesinin artması için tek yol vardır ve Gerçek Robot ekibi beklemedikleri bir sürprizle karşılaşır.

Uydu Kurtarma Operasyonu

Kıtalar arası iletişimde çok önemli olan bir haberleşme uydusu yörüngesinden çıkar. Bu durumun dünyadaki etkisi büyük olur. Televizyon-radyo kanalları yer değiştirir, yol bulucular şaşırır, radarlar kullanılamaz hale gelir. Hıçkırık’ın görevi astronotlarla birlikte uzaya çıkıp uyduyu yörüngesine yerleştirmektir. Bu görevde hem Hıçkırık’ı hem de diğer astronotları çok zorlu şartlar bekliyor.

Hıçkırık’ı Kurtarma Operasyonu

Hıçkırık bir yetişkin gibi giyiniyor, bir yetişkin gibi konuşuyor, bir yetişkin gibi davranıyor. Mutlu bir çocukken onu bu kadar değiştiren şey nedir? Bir zamanlar milyonlarca hayranı olan Hıçkırık, tüm dünyada istenmeyen robot ilan edilir. Kodlarında kötülük olmayan Hıçkırık, insanları bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilir?