Çocuklar için Kış Okulları

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurslarına devam ediyor. Yeni dönem kurs kayıtları için başvurular başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl düzenlediği kursları 2021-2022 döneminde de başlatıyor. Çocuklar için Kış Okulu adı altında sportif ve sanatsal kurslar düzenleyen kurum, yetişkinler için de Mesleki ve Kişisel Gelişim Kurslarını hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl korona virüsü salgınına rağmen ciddi katılımın gerçekleştiği kurslar bu yıl her türlü tedbir alınarak düzenleniyor.

Kış Okulları, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Kültür ve spor olmak üzere iki kategori altında 14 farklı branşta kurs açılıyor. Kültür kategorisinde keman, piyano, gitar, resim, halk oyunları ve akıl-zeka oyunları olarak 6 branşta eğitim verilecek. Spor kategorisinde ise karate, tekvando, güreş, tenis, geleneksel ve olimpik okçuluk, sualtı sporları ve satranç olmak üzere 8 farklı branş için kayıt başvurusunda bulunulabilecek.