  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çocuklar için Kış Okulları
Kadın - Aile

Çocuklar için Kış Okulları

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurslarına devam ediyor. Yeni dönem kurs kayıtları için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:45:00 -
Çocuklar için Kış Okulları

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurslarına devam ediyor. Yeni dönem kurs kayıtları için başvurular başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl düzenlediği kursları 2021-2022 döneminde de başlatıyor. Çocuklar için Kış Okulu adı altında sportif ve sanatsal kurslar düzenleyen kurum, yetişkinler için de Mesleki ve Kişisel Gelişim Kurslarını hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl korona virüsü salgınına rağmen ciddi katılımın gerçekleştiği kurslar bu yıl her türlü tedbir alınarak düzenleniyor.
Kış Okulları, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Kültür ve spor olmak üzere iki kategori altında 14 farklı branşta kurs açılıyor. Kültür kategorisinde keman, piyano, gitar, resim, halk oyunları ve akıl-zeka oyunları olarak 6 branşta eğitim verilecek. Spor kategorisinde ise karate, tekvando, güreş, tenis, geleneksel ve olimpik okçuluk, sualtı sporları ve satranç olmak üzere 8 farklı branş için kayıt başvurusunda bulunulabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay