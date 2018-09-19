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Çocuklar için evcil hayvanlar çok önemli

Hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların çocuk gelişiminde katkısı sanıldığından daha çok.

19 Eylül 2018 Çarşamba 19:34
Çocuklar için evcil hayvanlar çok önemli

Çocuğun bedenî, zihnî, ruhî ve sosyal gelişimi bir bütünlük içinde ve birbirini az ya da çok etkileyerek tamamlanır.

Onun için önemli kişiler önce annesi ve diğer aile bireyleri, daha sonraları da yakın ve uzak çevresindeki insanlardır. Hayvan ve bitkiler de gerek canlı, gerekse cansız (oyuncak) halleri ile çocuğun dünyasına bebeklikten itibaren girerler.

Bir bebek veya oyuncak ayıcık çocuğun annesinden sonra en yakın arkadaşı olabilir. Bu oyuncak ayıcık veya bebek onun sırlarını paylaşır, kızgınlığına katlanır, huzursuzluğunu giderir. Evcil hayvanlar da aynen bu oyuncaklar gibi çocuğun yaşamında etkili olabilirler. Çocuk bir evcil hayvan ile insanlarla nasıl sosyalleşileceğinin provalarını yapabilir, mutluluğunu veya mutsuzluğunu paylaşabilir, öfkesini ona bağırarak giderebilir. Ona bakarak birine bir şeyler vermenin, yardım etmenin zevkini tadabilir, onu sahiplenerek bağlılık duygusunun farkına varabilir. Yine çocuk evcil hayvana bir şeyler öğreterek, kendi bir şeyler öğrenir, korkularını onun üzerinde deneyerek yenebilir ve de insan ilişkisinin temelini oluşturan sevmeyi, vermeyi, korumayı bağımsız bir kişi olmayı öğrenir.

Tıp fakülteleri çocuk psikiyatrisi anabilim dalıöğretim üyelerinin çocuklarla evcil hayvanlar arasındaki ilişki için düşündükleri işte aynen böyle.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 19:34
  1. çocuk ve hayvan
  2. evcil hayvanın faydaları

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