Çocuklar için büyük tuzak! O ifadeler kaldırıldı

Out, Andi Mack, Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi gibi projeleriyle açıkça eşcinsellik propagandası yapan ve çocukların bilinçaltını etkilemeye çalışan Disney, literatüründen 'erkek ve kadın' kavramlarını çıkarıyor.

Disney'den 'eşcinsellik' propagandası

Çocukları 'cinsiyetsizleştirmek' için çalışan Disney, kısa bir süre önce çalışanları için aldığı, 'cinsiyetsiz kıyafet, kostüm, takı...' kararının ardından, yeni bir propagandaya daha imza attı.

Covid-19 salgını nedeniyle günlük gösterilerin durdurulan Disney'in Florida merkezli tema parkı Magic Kingdom, insanları pandemi sonrası ilk kez, 'Sonsuza Kadar Mutlu' havai fişek gösterisine davet etti.

Erkek-kadın kavramlarını kaldırıyor

Gösterinin açılış selamlamasında daha önce kullanılan, 'bayanlar ve baylar, erkek ve kız çocukları, her yaştan hayalperest...' gibi ifadeleri kaldırıp, sadece 'her yaştan hayalperest' anonsu yapılacağı bildiriliyor.

Daha önce çalışanları için 'cinsiyetsiz kıyafetler' kararı alan Disney, 'erkek-kadın' gibi kavramları da, çocukların zihninden silmeye çalışıyor.

Disney, değişiklik hakkında henüz yorumda bulunmasa da, şirketin nisan ayındaki bir basın açıklamasında, söz konusu değişiklikler 'kapsayıcılık' maskesi altına gizlendi.

Disney Parks başkanı Josh D'Amaro o açıklamada, 'Dünya değişiyor ve biz de onunla değişeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Disney'in LGBT dayatmasına tepki

Disney'in kararları LGBT gibi sapkın oluşumları mutlu ederken, birçok sosyal medya kullanıcısı kararları, 'Çocukları cinsiyetsizliğe zorlamak için politik bir karar.' şeklinde niteleyerek, tepki gösterdi.