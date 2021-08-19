Türkiye’de yaklaşık 87 milyon doz aşı yapıldı. Son olarak tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Aileler ise randevu almadan önce hangi aşının çocukları için daha uygun olduğunu araştırmaya başladı. Peki, alerjik hastalıkları olanlar Alman aşısı yaptırabilir mi?

Çocuklar hangi korona aşısını olabilir? Alerjisi olan çocuklar Biontech olabilir mi?

Koronavirüs aşı randevusu MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alınabiliyor. Anne veya babalar kendi MHRS sistemlerine girdiğinde sağ üst kısımda bulunan ‘Yetkili olduklarım’ kısmına tıklayarak çocukları için aşı randevusu alabilir.

Aileler çocukları için aşı tercihi yapabiliyor. Dileyen Sinovac dileyen Biontech randevusu alabiliyor. ABD, Kanada, İsrail gibi pek çok ülkede mRNA aşıları 12 yaş üstüne uygulanıyor. Çin’de ise Sinovac’ın 3 yaş üstüne kullanımı için onay verildi. Uzmanlar çocukların hem salgının seyri hem de eğitim için mutlaka aşı olmasını tavsiye ediyor. Alerjik hastalıkları bulunan çocuklar içinse ailelerin öncelikle hekimlerine danışması öneriliyor.

Biontech aşısının yan etkileri arasında ateş, kolda ağrı, kas-eklem ağrıları gösteriliyor. Sinovac’ın yan etkileri ise baş ağrısı, kolda ağrı, kas ağrısı şeklinde sıralanıyor.

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