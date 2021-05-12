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Medya Çocuklar Duymasın oyuncusu Süleyman Yağcı'dan kötü haber
Medya

Çocuklar Duymasın oyuncusu Süleyman Yağcı'dan kötü haber

Çocuklar Duymasın oyuncularından Süleyman Yağcı, kalp hastalığından kaynaklı olarak ameliyata alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:46:00 -
Çocuklar Duymasın oyuncusu Süleyman Yağcı'dan kötü haber

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, bugün Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı.

 

Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Süleyman Yağcı ameliyat öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Stresten uzak durun"

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, “Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler.

Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Bayrama çıkarsak ne mutlu"

Yaklaşan Ramazan Bayramı için temennilerini ileten Yağcı, “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez” dedi.

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