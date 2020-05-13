  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çocuklar dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini istiyor

Korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hafta içi EBA’dan dersleri olduğu için dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:13:06 -
Çocuklar dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini istiyor

Korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hafta içi EBA’dan dersleri olduğu için dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 14 yaş altı çocuklar için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 4 saatlik dışarı çıkma serbestliğinde EBA’dan verilen eğitimden yararlanmak isteyen çocuklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dışarı çıkma serbestliğinin hafta sonlarında verilmesini talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı