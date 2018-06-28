Çocuklar daha çok yakınları tarafından istismara uğruyor

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ne 2 yıl önce getirilen 396 çocuğun yaş ortalaması 12.9 olarak tespit edildi. Bu çocuklardan 268’sinin tacize uğradığı, 27’sinin gebe kaldığı, 70 çocuk için sosyal inceleme raporunun istendiği ve 18 çocuğa koruma tedbiri alındığı anlaşıldı.

Mağdur çocukların 107’sinin çocuk ve ergen psikiyatri birimine yönlendirildiği öğrenilirken, ÇİM’lerin iş yükü nedeniyle mağdur çocukların büyük bir bölümünü çocuk-ergen psikiyatrisine yönlendirmediği tespit edildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’ndan 5 uzmanın kliniğe başvuran 41 ensest mağduruna yönelik yaptığı çalışmada da 35’i kız 41 çocuğun, yüzde 56.1’inde basit cinsel istismar saptandı.

Ensest mağduru çocukların ailelerinin yüzde 65.9‘unun alt sosyo ekonomik grupta olduğu, çocukların durumunun cinsel istismara uğradıktan ancak ortalama 2 yıl sonra ortaya çıktığı ve bu çocukların yüzde 78‘inin birden çok tekrarlayan istismara maruz kaldığı anlaşıldı.

Araştırmada cinsel istismarın yüzde 92.7’sinin mağdur olan çocuk ve ergenin birinci derece akrabalarından oluştuğu, mağdur çocukların yüzde 88’inde psikiyatrik görüşme sırasında bir psikiyatrik bozukluk saptandığı ortaya çıktı.

En sık saptanan sorunlar ise yüzde 36.6 depresif bozukluk, yüzde 17.1 travma sonrası stres bozukluğu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: onedio.com