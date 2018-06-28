THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Çocuklar daha çok yakınları tarafından istismara uğruyor

Bakırköy Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve hastanelere cinsel istismar nedeniyle son iki yıl içinde getirilen çocuklara ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Araştırma sonucunda son iki yıl içinde merkeze getirilen 396 çocuktan 268’inin tacize uğradığı ve istismarın tanıdık birinden geldiği ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:46
Çocuklar daha çok yakınları tarafından istismara uğruyor

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ne 2 yıl önce getirilen 396 çocuğun yaş ortalaması 12.9 olarak tespit edildi. Bu çocuklardan 268’sinin tacize uğradığı, 27’sinin gebe kaldığı, 70 çocuk için sosyal inceleme raporunun istendiği ve 18 çocuğa koruma tedbiri alındığı anlaşıldı.

Mağdur çocukların 107’sinin çocuk ve ergen psikiyatri birimine yönlendirildiği öğrenilirken, ÇİM’lerin iş yükü nedeniyle mağdur çocukların büyük bir bölümünü çocuk-ergen psikiyatrisine yönlendirmediği tespit edildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’ndan 5 uzmanın kliniğe başvuran 41 ensest mağduruna yönelik yaptığı çalışmada da 35’i kız 41 çocuğun, yüzde 56.1’inde basit cinsel istismar saptandı.

Ensest mağduru çocukların ailelerinin yüzde 65.9‘unun alt sosyo ekonomik grupta olduğu, çocukların durumunun cinsel istismara uğradıktan ancak ortalama 2 yıl sonra ortaya çıktığı ve bu çocukların yüzde 78‘inin birden çok tekrarlayan istismara maruz kaldığı anlaşıldı.
Araştırmada cinsel istismarın yüzde 92.7’sinin mağdur olan çocuk ve ergenin birinci derece akrabalarından oluştuğu, mağdur çocukların yüzde 88’inde psikiyatrik görüşme sırasında bir psikiyatrik bozukluk saptandığı ortaya çıktı.

En sık saptanan sorunlar ise yüzde 36.6 depresif bozukluk, yüzde 17.1 travma sonrası stres bozukluğu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: onedio.com

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:46
  1. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Çocuk Istismarı
  3. çocuk ve ergen psikolojisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...