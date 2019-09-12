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Çocuklar “Cumhuriyet” konseriyle sahne aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla "Müzik dolu Konyaaltı" projesi kapsamında kurulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:49
Çocuklar “Cumhuriyet” konseriyle sahne aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla "Müzik dolu Konyaaltı" projesi kapsamında kurulan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.


Kültür-sanat etkinliklerini yaygın hale geliştirmek isteyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde "Müzik dolu Konyaaltı Projesi"ni başlattıklarını duyurmuştu. Bu proje kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)’nde eğitim gören kursiyerlerden Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası kuruldu. 7’den 70’e farklı yaşta 45 kişiden oluşan; keman, kontrbas, çello, yan flüt, trompet, fagot,viyola, viyolonsel gibi çok sesli enstrümanların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası Buket Güzel’en şefliğinde "Cumhuriyet" adıyla ilk konseri için sahne aldı.


Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen konsere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da katıldı. Konsere Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. “Gel ey seher, Aynalı kemer, Yiğidim aslanım, Ya sonra” gibi bir birinden değerli 13 eserin seslendirildiği konserde, Ümit Burak Tekin, İrem Bulut Karaburun ve Nazlı Özdemir’de solist olarak sahne aldı.



7 yaşındaki Lina’dan anlamlı performans


Buket Güzel ve solistlere çiçek takdim ederek ayrı ayrı teşekkür eden Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, "Çocuklarımızın anne-babaları aramızda, eminim onlar çok duygusallar. Çocuklarının böyle güzel bir şey ortaya koymuş olmalarını görmenin hem onurunu, hem de duygusallığını yaşıyorlar. Sanatı sadece sevip, destek vermek değil, birçok şeyin ön şartı olduğu için, muhakkak ayakta tutmamız gerektiğine, sanata mecbur olduğumuza inanan biriyim. İnsanlık onurunun korunması hak ve özgürlüklerin korunması için en büyük şart belki de birinci şart çağdaşlık. En çok umutlandıran şeydir bizi bir Anadolu toprağında birisinin çağdaşlaşma adına küçük bir ışık yakması. Bazen bir öğretmenin ‘Ben bu çocuklarımızı eğiteceğim’ diye okulun duvarını boyaması ile gerçekleşir bu, bazen bir emekli öğretmenin ‘Benim maaşımdan şu kadar artıyor bu iki kız çocuğunu okutacağım’ demesiyle gerçekleşir, bazen de çocuklarımızın ülkemizde çağdaşlık adına sanatı yaşatmak istiyoruz demesiyle gerçekleşir. Siz çocuklar, bir gün bu çocuğu küçük ellerinizle büyüteceksiniz ve eminim ki hepiniz meslek hayatlarında başarılı, aile hayatlarında başarı birer birey olacaksınız ve bir gün buraya bu konseri izlemeye geleceksiniz. Belki de çocuklarınıza, ’Biz bunun kurulduğu gün oradaydık’ diyeceksiniz. İnşallah bende o gün, benden daha heyecanlı birine görevi devretmiş biri olarak o konseri seyredeceğim. Aldığımız işi anlımızın akıyla yapmanın dışında bir gayemiz yok. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından konser, 7 yaşında ki Lina Güzel isimli kız çocuğunun “Ata’m sen rahat uyu” şarkısını söylemesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:49
  1. konser
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