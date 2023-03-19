  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Çocuklar camiye gitmeyi iple çekiyor
İSLAM

Çocuklar camiye gitmeyi iple çekiyor

Pendik’teki çocuklar, hafta sonları ve tatillerde alışveriş merkezleri ve oyun parkları yerine teknoloji atölyesi bulunan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Hazreti Ömer Camii’ne gidiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:05:00 -
Çocuklar camiye gitmeyi iple çekiyor

Pendik Çınardere Mahallesi’ndeki 450 Konutlar Hazreti Ömer Camii, cami görevlileri, müftülük, belediye, cami-aile birliği, muhtarlık ve hayırseverlerin desteğiyle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için cazibe merkezi haline geldi.

Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.

Hafta sonu 60 çocuk geliyor

Camiye okul dönemi hafta sonları düzenli olarak 60 çocuk gelirken, ara tatil ve yaz döneminde bu sayı 300’ü aşıyor.

Etkinlikleri camide 2 yıldır görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Aslan şöyle konuştu: “Gelen çocuklar da özellikle 4-6 yaş çağındaki çocuklar. Annelerine her gün ‘Ne zaman camiye gideceğiz?’ diye soruyorlar. Çocuklar camiye gelmeyi iple çekiyor. Çocuklar öğrendikleri Kur’an-ı Kerim’i unutmasın, ilerletsin, camiye bağlılıkları devam etsin diye eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Bir aylık periyotlarla yaptığımız namaz yarışması olduğu zaman çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23