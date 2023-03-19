Çocuklar camiye gitmeyi iple çekiyor

Pendik Çınardere Mahallesi’ndeki 450 Konutlar Hazreti Ömer Camii, cami görevlileri, müftülük, belediye, cami-aile birliği, muhtarlık ve hayırseverlerin desteğiyle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için cazibe merkezi haline geldi.

Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahi dersleri verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor.

Hafta sonu 60 çocuk geliyor

Camiye okul dönemi hafta sonları düzenli olarak 60 çocuk gelirken, ara tatil ve yaz döneminde bu sayı 300’ü aşıyor.

Etkinlikleri camide 2 yıldır görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Aslan şöyle konuştu: “Gelen çocuklar da özellikle 4-6 yaş çağındaki çocuklar. Annelerine her gün ‘Ne zaman camiye gideceğiz?’ diye soruyorlar. Çocuklar camiye gelmeyi iple çekiyor. Çocuklar öğrendikleri Kur’an-ı Kerim’i unutmasın, ilerletsin, camiye bağlılıkları devam etsin diye eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Bir aylık periyotlarla yaptığımız namaz yarışması olduğu zaman çocuklar babalarını, dedelerini, amcalarını getiriyor.”

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