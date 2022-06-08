Çocuklar bu haber sizin için! Niloya Mete’yi unuttu mu?

YENİ AKİT ANKARA

YouTube’da yaklaşık 5 milyon abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan ismini mutluluktan alan Niloya, her hafta izleyicileri yeni bir maceraya çıkarmaya devam ediyor. Çizgi kahramanlar, kurbağalarla oyunlarından ısınma taktiklerine, arama kurtarma ekibi çalışmalarından hayvan dostlarıyla eğlencelerine kadar eğitici ve öğretici birçok yeni içeriği her cumartesi günü saat 09.00’ da YouTube kanalında miniklerle buluşturuyor. Niloya ve arkadaşlarının sabırsızlıkla beklenen yeni bölümü ‘Beni Unutma Niloya’ 11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak.

Niloya köyün tüm çocuklarını topluyor

Mete ve Niloya arabalarla oynamaktadır. Bu sırada Mine ile Elif yanlarına gelir. İp atlamak için üçüncü kişiye ihtiyaçları vardır. Niloya hemen üçüncü olur ve oynamaya başlarlar. Niloya çok eğlenmektedir. Bir anda oyunu yarım kalan Mete ise çok üzülür ve kendi bahçesine gider. Kendi kaplumbağasına dertlenir. Niloya, Elif ve Mine’yi görünce O’nu unutmuştur. Tospik de yanlarına gelir. Niloya onu bile unutmuştur. Niloya bir anda Tospiğin ve Mete’nin yokluğunu fark eder. Nerededirler? Onlar neden ip atlama oynamamaktadır. Niloya her yerde Mete’yi arar. Tospik’i sorar. Sonunda hepsini Metelerin bahçesinde bulunca şaşırır. Mete çok üzgün olduğunu ve Niloya’nın kendisini unuttuğunu söyler. Niloya çok şaşırır. Oysa o da hep birlikte ip atlamak için O’nu aramıştır. Niloya bu duruma çok üzülür ve sonunda köyün tüm çocukları hep birlikte ip atlarlar. Şimdi hiç bir çocuk unutulmamıştır.