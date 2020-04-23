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Aktüel

Çocuklar bayramlarını karantinada kutladı

Sivas’taki karantina yurtlarında kalan çocuklara Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan sürprizi gerçekleştirildi.

2020-04-23 20:44:51 -
Çocuklar bayramlarını karantinada kutladı

Sivas’taki karantina yurtlarında kalan çocuklara Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan sürprizi gerçekleştirildi.


Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bu sene evlerde yapıldı. Sivas’ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Almanya’dan getirilerek tedbir amacıyla yurtlarda izole edilen çocuklara sürpriz yapıldı. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen çocuklara yurt görevlilerince program düzenlendi. Etkinlik kapsamında karantina odaları çocuklar için süslenip Türk bayrakları ile donatıldı. Görevlilerce, yurtlardaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Müziklerin çalındığı programda çocuklar büyük sevinç yaşadı.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de odaları dolaşarak çocukların bayramlarını kutladı.

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