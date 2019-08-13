0553 313 94 23

Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

Kilis’te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

13 Ağustos 2019 Salı 10:41
Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğleniyor

Kilis’te bayram yerine akın eden Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, gönüllerince eğleniyor.


Kilis’te Kurban Bayramı’nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu
    1. Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan..
    2. "RTGD Medya Oscarları Ödülleri"nin..
    3. Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar
    4. Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor
    5. STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları..
    6. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    7. Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
    8. AK Parti 18 yaşında (2)
    9. AK Parti 18 yaşında (1)
    10. Muratpaşa, mekanik süpürgelerle..
    11. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
    12. Tokyo 2020 yolunda ’sıcak’ yaz
    13. Patpat kazalarında 21 kişi yaralandı
    14. Sokak hayvanları sahiplendirildi
    15. Kriptocular artıyor sektörler alışıyor
    16. TFF, Süleyman Seba'yı andı
    17. Bu akşam ne pişirsen derdine son:..
    18. Çocuklar bayram yerinde gönüllerince..
    19. Boris'e flaş çağrı! ‘Seni dört gözle..
    20. İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz..
    21. Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı
    22. 11 yaşındaki minik Atatuğra’dan..
    23. E-ihracata büyük teşvik
    24. Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu
    25. Down sendromlu Meryem’in zabıta olma..
    26. Avrupa borsaları
    27. Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini..
    28. Emlak piyasasında ’faiz’ hareketliliği
    29. (Özel) Emekli resim öğretmeni bakır..
    30. "Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!