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Çocuklar atık pet şişelerden Hacivat ve Karagöz yaptı

Tepebaşı Belediyes’nin yaz okulları kapsamında düzenlenen Kukla Atölyesi’ne katılan öğrenciler, pet şişeden yaptıkları Hacivat ve Karagöz kuklalarını perdede oynattı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:11
Çocuklar atık pet şişelerden Hacivat ve Karagöz yaptı

Tepebaşı Belediyes’nin yaz okulları kapsamında düzenlenen Kukla Atölyesi’ne katılan öğrenciler, pet şişeden yaptıkları Hacivat ve Karagöz kuklalarını perdede oynattı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan yaz okulları kapsamındaki kurslar yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi’nde açılan Kukla Atölyesi eğitimlerine, 8-13 yaş aralığında 90 öğrenci katıldı. Uzman eğitmenler öncülüğünde 5 hafta süren eğitimler süresince çocuklar, atık malzemelerden çeşitli kuklalar ortaya çıkardılar. Eğitimler kapsamında atık pet şişelere şekil verilerek yapılan Hacivat ve Karagöz’ün kuklası ise dikkat çekti. Çocuklar, yaptıkları Hacivat ve Karagöz’ü perdede oynatarak doyasıya eğlendiler.


Uzman eğitmen Gamze Atcı, 5 hafta boyunca devam eden atölye çalışmalarında atık malzemelerden çeşitli kuklalar yaptıklarını söyledi. Bu süreçte en dikkat çekici çalışmalarının pet şişelerden yaptıkları Hacivat ve Karagöz olduğunu kaydeden Atcı, “Çocuklar evlerinden atıl olan 5 litrelik pet şişeleri getirdiler. Çocuklar burada pet şişeleri keserek Hacivat ve Karagöz şeklini verdiler. Daha sonra kesilen Hacivat ve Karagöz figürlerini boyayarak perdede oynatılacak şekilde hazır hale getirdiler” dedi.


Atcı, eğitimler sırasında çocuklara atık malzemelerin geri dönüşümü konusunda bilgilendirmeler de yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:


“Eğitimlerimiz esnasında atık malzemelerin bizim için çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu, pet şişelerin doğada ne kadar uzun süreler sonra yok olduğundan bahsettik. Kısacası burada çocuklara kuklalar yaparak eğlenceli bir şekilde atık malzemeleri değerlendirmeleri, gelişi güzel şekilde çevreye atmamaları gerektiğini anlattık. Eğitimlerimiz neticesinde de çocuklarımıza geri dönüşüm bilgisinin aşılandığını görmek ise bizi çok memnun etti.”


Aileler ise, çocukların yaz aylarını bu tür faydalı etkinliklerle değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve tüm yetkililere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:11
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