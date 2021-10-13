Çocuklar annesiz kalmasın diye anneleriyle beraber öldürüyorsunuz! Bebek katillerini savunanın kitabına bak sen

Edirne Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın pandemi döneminde cezaevinde kaleme aldığı "Efsun" isimli romanı kitapçılarda satılmayan başlandı. Bugüne kadar yüzlerce sivilin ve binlerce askerin ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bir dönem eş genel başkanlığını yapan Selahattin Demirtaş'ın kitapta kullandığı bazı ifadeler ise dikkat çekti.

PKK onlarca çocuğu katletti

Bilindiği üzere terör örgütü PKK bugüne kadar binlerce insanın katlerken, bunlarda hafızalarda kalan olaylardan biri ise Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin okul bahçesinde 13’ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizmesi oldu. Bu ve bunun gibi binlerce katliamı gerçekleştiren, çocukları kundaklarında annelerini yataklarında öldüren PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı ise yazdığı kitabında alay edercesine cümleler sarf etti.

"Çocukların anneleri ölmemeli"

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı ve son dönemde kimi solcular tarafından reklamı yapılan Efsun adlı kitabında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. PKK’nın çocukları ve anneleri katletmesine ses çıkarmayan Demirtaş, "Herkes ölebilir, ölür de ama çocukların anneleri ölmemeli. ne yapar bir çocuk annesiz." Diyerek adeta insanların aklıyla alay etti. Demirtaş’ın sözleri sosyal medyada da büyük tepki toplarken, “O yüzden siz çocuklar annesiz kalmasın diye anneleriyle çocukları beraber öldürüyorsunuz.” yorumlarına neden oldu.