Çocuklar Anadolu’da Zeka Gücü ile geleceğin robotlarını tasarlıyor

Turkcell’in üç yıl önce hayata geçirdiği, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim programı Zeka Gücü, Türkiye’nin gururla sergilediği projeleri üretmeye devam ediyor. ‘Sen Yap Diye’ sloganıyla Afyon, Sivas ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 27 ilinde kurulan teknoloji laboratuvarlarında çocuklar, dağıtılan bilim kitleriyle, geleceğin robotlarını tasarlıyor.

Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin 27 ilinde 33 teknoloji laboratuvarıyla yola devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen yüzlerce proje ile çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor. Türkiye’nin teknoloji üretme hedefine katkı sunuyor.

Sağlanan imkanlarla büyük başarılara imza atan çocuklarımızın projelerine daha fazla destekolmayı hedefleyen Turkcell’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı reklam filminde, Zeka Gücü’nün başarılı çocukları ve onların ürettiği projeler başrolde yer aldı.

Filmde yer alan projeler şu şekilde:

“Afyon Dumlupınar BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı ‘Radyo Frekansında Flex Sensörlü Robotik El’ projesi toplumda güvenlik düzeyini artırmayı amaçlıyor. Bu projeyi, insanların girmesinin tehlikeli olduğu bölgelerde kullanıyor. Çalışanların, elektrik çarpmalarına maruz kalabileceği mesleklerde can güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.Bomba imha işlemlerinde temas gerektirmeden uzaktan kontrol ile işlemin gerçekleştirilmesini, çeşitli arama kurtarma çalışmalarında ölüm oranlarının azaltılmasını amaçlıyor. Gündelik hayatımızda rutin işlerin çaba sarf etmeden yapılabilmesini sağlıyor. Proje, bir telsiz sayesinde fiziksel temas gerektirmeden gerekli işlemleri gerçekleştirip, tam güvenlik düzeyini sağlamayı hedefliyor.

Sivas BİLSEM’li çocuklar ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir robotu hayata geçirdi. ‘YİĞİDO İnsansı Robot’birçok önemli fonksiyonu içerisinde barındıyor.

Sahip olduğu işlevsellik özellikleriyle,güvenlik ve hizmet sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek bir yapıda tasarlandı. Toplamda 36 ayrı eklem hareketini yapabilen robot, bir noktadan başka bir noktaya hareket edebiliyor.

Antalya BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı ‘Zihin Kontrollü Ev’ projesi, düşünce gücüyle bazı basit işlemlerin yapılabilmesini mümkün kılıyor.”