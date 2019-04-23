0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çocuklar Anadolu’da Zeka Gücü ile geleceğin robotlarını tasarlıyor

Turkcell’in üç yıl önce hayata geçirdiği, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim programı Zeka Gücü, Türkiye’nin gururla sergilediği projeleri üretmeye devam ediyor.

23 Nisan 2019 Salı 10:38
Çocuklar Anadolu’da Zeka Gücü ile geleceğin robotlarını tasarlıyor

Turkcell’in üç yıl önce hayata geçirdiği, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim programı Zeka Gücü, Türkiye’nin gururla sergilediği projeleri üretmeye devam ediyor. ‘Sen Yap Diye’ sloganıyla Afyon, Sivas ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 27 ilinde kurulan teknoloji laboratuvarlarında çocuklar, dağıtılan bilim kitleriyle, geleceğin robotlarını tasarlıyor.


Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’nin 27 ilinde 33 teknoloji laboratuvarıyla yola devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen yüzlerce proje ile çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor. Türkiye’nin teknoloji üretme hedefine katkı sunuyor.


Sağlanan imkanlarla büyük başarılara imza atan çocuklarımızın projelerine daha fazla destekolmayı hedefleyen Turkcell’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı reklam filminde, Zeka Gücü’nün başarılı çocukları ve onların ürettiği projeler başrolde yer aldı.


Filmde yer alan projeler şu şekilde:


“Afyon Dumlupınar BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı ‘Radyo Frekansında Flex Sensörlü Robotik El’ projesi toplumda güvenlik düzeyini artırmayı amaçlıyor. Bu projeyi, insanların girmesinin tehlikeli olduğu bölgelerde kullanıyor. Çalışanların, elektrik çarpmalarına maruz kalabileceği mesleklerde can güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.Bomba imha işlemlerinde temas gerektirmeden uzaktan kontrol ile işlemin gerçekleştirilmesini, çeşitli arama kurtarma çalışmalarında ölüm oranlarının azaltılmasını amaçlıyor. Gündelik hayatımızda rutin işlerin çaba sarf etmeden yapılabilmesini sağlıyor. Proje, bir telsiz sayesinde fiziksel temas gerektirmeden gerekli işlemleri gerçekleştirip, tam güvenlik düzeyini sağlamayı hedefliyor.


Sivas BİLSEM’li çocuklar ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir robotu hayata geçirdi. ‘YİĞİDO İnsansı Robot’birçok önemli fonksiyonu içerisinde barındıyor.


Sahip olduğu işlevsellik özellikleriyle,güvenlik ve hizmet sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek bir yapıda tasarlandı. Toplamda 36 ayrı eklem hareketini yapabilen robot, bir noktadan başka bir noktaya hareket edebiliyor.


Antalya BİLSEM öğrencilerinin tasarladığı ‘Zihin Kontrollü Ev’ projesi, düşünce gücüyle bazı basit işlemlerin yapılabilmesini mümkün kılıyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:38
  1. sergi
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçe kapısına sıkışan Zeytin’i itfaiyeciler kurtardı
    1. Bahçe kapısına sıkışan Zeytin’i..
    2. Küçük kaymakamlar talimat yağdırdı
    3. Hayvan dostu hastane
    4. Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı
    5. Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema..
    6. Kaymakam Göktaş: Yaşlılarımızın..
    7. Avrupa’dan gelen 140 Türk öğrenci..
    8. Potada derbi heyecanı
    9. Geçmişe yolculuğun mekanı: 'Zaman..
    10. Jandarmadan dronelu trafik uygulaması
    11. Taksim’de 23 Nisan coşkusu
    12. Yalnızca bir ayda tığ gibi olmanızı..
    13. Menteşe’de kaza
    14. Okul kütüphanesine Şehit Jandarma..
    15. Düşler vadisi Galatasaraylıların..
    16. Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar..
    17. (Özel) Pendik’te kahvehaneyi silahla..
    18. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı..
    19. Asya borsaları
    20. (Özel)Karaköy’de denize düşen bir..
    21. Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta..
    22. Fowler, Avustralya liginde takım..
    23. Ayak morarması ve şişmesine ne iyi gelir
    24. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    25. Dev operasyon! 1452 kişi yakalandı
    26. Kıbrıs Gazisine son görev
    27. Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit..
    28. 81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
    29. Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak
    30. Türk heyeti, Atomexpo 2019 Fuarı ve..
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı