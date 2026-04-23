Çocuklar akın etti! Bedava kokoreç izdihamı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çocuklar akın etti! Bedava kokoreç izdihamı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz kokoreç dağıtılması üzerine işletme önünde izdiham oluştu.

Süleymanpaşa'da kokoreç işletmeciliği yapan Efkan Kılıç, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara ücretsiz ikramda bulundu. Kokoreç, köfte ekmek ve sucuk dağıtımının yapıldığı etkinlikte, dükkân önünde adım atacak yer kalmazken uzun kuyruklar oluştu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte zaman zaman izdiham yaşandı.

Gün boyunca süren ikramda toplam 1920 kokorecin dağıtıldığı öğrenilirken, kokorecin kısa sürede tükendiği, ardından köfte ve sucuk ikramına devam edildiği belirtildi.

ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

İşletmeci Efkan Kılıç yaptığı açıklamada, "Bugün 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Ben de esnaf olarak kardeşlerimize, çocuklarımıza bugün kokoreç, köfte ekmek sucuk ikram ettim. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Onları çok seviyorum. Bugüne özel 1920 kokoreç, köfte, sucuk, ekmek dağıttım. Çocuklar bizim geleceğimizin teminat. Saat 12.00'dan beri durmuyoruz. Kokoreç bitti. Şu an köfte ve sucuktayım. Çok güzel bir talep çok güzel gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. Ayağınıza sağlık hepinize" dedi.

Etkinlik, hem çocuklar hem de aileleri için bayram gününe renkli görüntüler katarken, işletme önündeki yoğunluk gün boyu devam etti.

