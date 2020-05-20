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Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ikinci kez 4 saatlik izinle dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:02:53 -
Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ikinci kez 4 saatlik izinle dışarı çıktı. Kimi çocuklar her ne kadar bayramda dolaşamayacak olsalar da aileleri ile bayramlık elbise almaya giderken, kimileri de parklara akın ederek gönüllerince eğlendi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ikinci kez sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocukların ilk durağı ise mağazalar oldu. Aileleri ile birlikte mağazalara giden çocuklar, her ne kadar bu bayram evde kalacak olsalar da bayramlık aldı. Aileler, çocuklarının bayram sevincini yaşaması adına bayramlık elbise aldıklarını belirterek, bir an önce virüs tehlikesinin son bulmasını diledi. Bir hafta aradan sonra ikinci kez sokağa çıkmanın sevincini yaşayan çocukların bir kısmı da park ve bahçelere akın etti. Aileleri ile parklara giden çocuklar oyun oynayarak 4 saatlik zamanı eğlenceyle geçirdi. Kimi çocuklar ise arkadaşları ile top oynadı.

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