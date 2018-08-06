Çocukla oyun oynamak neden önemlidir?

Çocuklar için anneleri dünya ile kurdukları ilk somut bağdır. Çocuğun anneden kopma ve özgürleşme döneminde kendine güven duyması, güçlü olması ve yapabileceğine inanması oldukça önemlidir.

Bunu sağlamanın en güvenli yolu ise oyunlardır. Çocuk dünyasının temelini oluşturan oyunlar çocukların bireyselleşmesi için atılan en sağlam adımdır.

Çocukların iç dünyası ile yeni yeni keşfetmeye başladıkları dış dünya arasındaki bağın kurulmasını sağlayan oyunlar çocuğun iki dünya arasında denge kurarak mutlu olmasına yardımcı olur.

Çocukluk döneminde yeterince oyun oynamamış, oyuna doymamış çocuk çok çabuk olgunlaşır ve ilerleyen yıllarda bunun eksikliğini fazlasıyla hisseder. Bu nedenle sağlıklı çocuk yetiştirmek adına anne babaların çocukların oyun dönemini desteklemeleri, bu süreçte doğru ve gelişimi destekleyen oyuncaklar seçmeleri önem kazanır.

Çocuklar gözlem yoluyla çok hızlı öğrenir. Aile içindeki iletişimin şekli çocukların diğer kişilerle ilişkilerini şekillendirir. Gördüklerini oyunun içinde canlandırır, kendisini anne ya da babasının yerine koyarak değişik oyunlar kurar. Çocuğa olumlu örnekler sunarak oyun yoluyla hızlı ve doğru öğrenmesini sağlamak mümkündür.

Tüm bunların dışında fiziksel gelişimi de unutulmamalıdır. Oyunlar hem temel kas gelişimini hem de küçük kas gelişimi desteklemeye yönelik büyük katkılar sağlar. Ancak bu noktada doğru oyun araçlarının seçilmesi önemlidir.

Anne babaların bilinçli olması bu aşamada önem kazanır. İyi oyuncak pahalı, az bulunan oyuncak anlamına gelmez. Basit tak-çıkar oyuncakları ya da evde yapılmış basit düzeneğe sahip oyuncaklarla farklı oyuncaklar elde edilebilir.

Çocuğun gelişimini tam anlamıyla destekleyebilmek için her anında birlikte oyun oynamak yerine kısa aralıklarla kendi başına oynaması sağlanmalı, bu sayede her iki durumun da önemi çocuğa kavratılmalıdır. Önemli olan sağlıklı olan dengeyi kurabilmektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.