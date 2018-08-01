Çocuk yeleği nasıl örülür?

Çocuklarının en sevdiği renklerden seçilen yumuşak yünler yelek örmek için uygundur.

Eğer yeleğin kalın olması isteniyorsa, kalın bir yün seçilir (5-6 numara şişle örülmeye uygun olabilir). İnce ve baharlık bir yelek tercih ediliyorsa da daha ince ve yün miktarı az bir yün iplik seçilmelidir (3-4 numaralı şişle örülmeye uygundur).

Her ipliğin kaç numaralı şişle örülmesi gerektiği yünlerin etiketinde yazar. Yün alırken buna dikkat etmekte fayda vardır.

İstenen renk ve kalınlıkta yün ile buna uygun şişlerle örme işlemine yeleğin arka, yani sırt kısmından başlanır.

Yeleğin arka kısmına başlarken çocuğun ölçülerinden 2-3 cm daha geniş başlamak yararlı olacaktır.

Ölçme imkânı yoksa kıyafetlerinden birinin etek genişliği referans alınabilir. Sırt kısmı örülürken eteklerinden başlanarak koltuk altına kadar düz örülür.

Tercihe göre değişse de çocuk yeleklerinde genellikle düz örgü ya da bir ters bir düz örgü kullanılır.

Örgü koltuk altı seviyesine geldiğinde her iki yandan da 6’şar ilmek kesilerek bu kısımlarda kol oyuntusu oluşturulur.

Örgüdeki ilmekleri kesmek için bir yerine iki ilmeği birlikte alarak örmek, sağ şişte kalan ilmeği sola geçirerek aynı işlemi tekrarlamak yeterlidir.

Bu işlem örgünün hem sağından hem de solundan 6’şar kez yapıldığında kol oyuntusu oval bir şekilde oluşturulmuş olur.

Ardından yeleğin boyun kısmına kadar düz örülmeye devam edilir.

Yeleğin boyun kısmına gelindiğinde, arka kısım örüldüğünden derin bir oyuntu oluşturulması gerekmez.

Genişliğine karar verildikten sonra ilmek sayısına göre ortada kalan kısım ilmekler sayılarak hesaplanır ve kesilir.

Şişte yalnızca sağ ve sol omuz kısımları kalmış olur. Omuzlar, en fazla 5-6 sıra olacak şekilde örülür.

Aksi takdirde boyun çok derin olacaktır. Önce bir omuz örülür ve bu sırada diğer omuz şişte bekletilir. Aynı işlem diğer omuz için de uygulanır ve sırt kısmı tamamlanır.

Yeleğin ön kısmı örülürken 2 ayrı parça halinde örülmelidir.

Örneğin; 40 ilmek genişliğinde örülmüş sırt için, 2 adet 23’er ilmekten örülmüş ön parça gereklidir.

6 ilmek fazla bırakılmasının sebebi ön parçaların kapanabilmesi için gerekli alanın yaratılmasıdır.

Yeleğin ön parçaları da arka kısım gibi koltuk altına kadar düz örülür.

Koltuk altına gelindiğinde ise yeleğe önden bakıldığında sağda kalacak kısım sağ, solda kalacak kısım da soldan kesilir ve koltuk altı oyuntusu yaratılmış olur.

Oyuntu, sırt kısmında olduğu gibi 6'şar ilmek kesilerek oluşturulmalıdır. Böylece dikerken bu parçalar birbirine tam uyar.

Ön parçalar örülürken yaka kısmının da kesilerek oluşturulması gerektiğinden, koltuk altı seviyesine gelindiğinde diğer kenardan da 2’şer ilmek kesilerek örülmeye devam edilir. Böylece V formunda bir yaka oluşturulmuş olur.

Son olarak parçalar birbirine dikilir ve dikiş sağlamlaştırılır. İstenirse küçük kare parçalar cep olarak yeleğin ön kısımlarına dikilebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.