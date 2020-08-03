Çocuk teröristlere 2.500 TL

Münübe Yılmaz

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlarla militan sayısı ciddi derecede azalan terör örgütü PKK/YPG, çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor...

Suriye'nin kuzey doğusundaki Deyrizor ve Rakka kentlerinin büyük bölümünü işgali altında tutan örgüt, bölgede bulunan sivillerin küçük çocuklarını zorla kaçırıp silah altına alırken, firarilerin önüne geçmek için de para kartını oynamaya başladı.

Terör örgütü zorla silah altına aldığı çocuklara komando eğitimi verdikten sonra silahlı birimlere teslim ediyor.

Ailelere tehdit

Aileleri, tehdit ederek kaçırılan çocukları sessiz kalmasını sağlayan YPG, çocukların firar etmesinin önüne geçmek için de para kartını oynuyor. Çocukları para ile kandırıp kaçmalarının önüne geçmek isteyen örgüt, her bir çocuğa 450 bin Suriye Lirası (2 bin 500 TL) maaş ödüyor. Maaş verilen çocuklar, çatışmalarda gösterdiği performansa göre ayrıca ödüllendiriliyor.