Çocuk tacizcisine ibretlik meydan dayağı! Tutuklandı
Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.
Mahalleli polise teslim etti
Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.