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Gündem Çocuk tacizcisine ibretlik meydan dayağı! Tutuklandı
Gündem

Çocuk tacizcisine ibretlik meydan dayağı! Tutuklandı

Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 00:11:00 -
Çocuk tacizcisine ibretlik meydan dayağı! Tutuklandı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

Mahalleli polise teslim etti

Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

 

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