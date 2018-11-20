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Çocuk tacizcisi FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ'nün çatı örgütü Raindrop Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi, çocuk tacizcisi Mehmet Salih Gözegir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Kasım 2018 Salı 18:02
Çocuk tacizcisi FETÖ'cü tutuklandı

Çocuk tacizcisi olarak geçtiğimiz Cuma günü ABD'den sınır dışı edilip getirildiği İstanbul'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan Mehmet Salih Gözegir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABD makamlarınca 14-15 Mayıs 2015 tarihinde çocuk tacizçilerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından kefaletle serbest kalan FETÖ'nün çatı örgütü Raindrop Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Gözegir hakkında ABD makamları sınırdışı kararı vermişti. Kararın ardından 16 Kasım 2018 tarihinde Türkiye'ye getirilen Gözegir, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülmüştü.

Tutuklandı

4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen Gözegir, 'terör örgütü üyeliği ve terör faaliyetlerinde bulunmak' suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:02
  1. İstanbul
  2. Çocuk tacizcisi FETÖ'cü tutuklandı
  3. FETÖ üyesi
  4. Mehmet Salih Gözegir
  5. Tutuklama

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