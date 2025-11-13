  • İSTANBUL
Son Haberler

Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan ölümü: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!
Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan ölümü: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!

Yürekleri ağza getiren olay Mersin'den geldi! Mersin'de staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gitti asansör boşluğuna düşerek ağır yaralı Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Mersin'de yürek yakan olay, Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stajyer olduğu öğrenildi

Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

