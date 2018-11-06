Çocuklar ailelerin en önem verdiği varlıkları olarak bilinir. Doğum sürecinin sonrasında bebeklikten başlayarak yetişkin olma sürecine kadar bebeklerinin ve sonrasında çocukların her durumuna önem verirler. Çocuklar için önemli noktalardan birisi de psikolojik süreçlerdir. Çocuklar sağlıklı bir psikolojiye sahip olmaları gelişim süreçleri açısından önem taşır. Yetişkin bir birey olarak sorunsuz olmaları ve psikolojik sorunlar yaşamamaları için bu süreçlere ağırlık vermek gerekir. Bu noktada çocuk psikolojisi nasıl anlaşılır sorusu aileler tarafından sıkça sorulur.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocuk psikolojisi nasıl anlaşılır sorusu pek çok noktadan önemli bir soru olarak ailelerin karşısına çıkıyor. Çocuklar yetişip bir birey olduklarında toplum içerisinde önemli bir noktaya ulaşacaktır. Bu birey olma sürecinde yaşanan psikolojik olaylar nedeni ile sonraki hayatları tamamen etkilenebilir. Çocuklukta yaşanan ve aileler için önemli olarak görülmeyen olaylar bile ileriki süreçlerde oldukça etkili olabilir. Hatta bireylerin psikolojik sorunlar yaşamasını ve çevresini rahatsız etmesini bile sağlayabilir. Bunun için herkeste olduğu gibi çocuklardaki psikolojik sorunlar iyi şekilde takip edilmeli ve bu sorunların tedavisi için uğraşılmalıdır. Psikolojik sorunlar ile ilgili olarak tedavilerde gecikilmemelidir. Bir an önce tedavi süreci başlamalı ve sorunlar büyümeden ortadan kaldırılmalıdır.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Çocuk psikolojisi nasıl anlaşılır denildiğinde onlarla konuşmak en etkili tespit yöntemleri arasında gösterilir. Çocuklar ile karşılıklı şekilde oturarak konuşmak ve konuşma sürecinde psikolojik sorunlar yaşayıp yaşamadıkları tespit edilebilir. Özellikle iyi şekilde konuşabilen çocuklar için psikolojik tespitler için konuşma oldukça etkili bir süreçtir. Bu konuşma işlemi aileler tarafından da yapılabilir. Bazı çocukların tanımadıkları ve güvenmedikleri kişilerle konuşmaması nedeni ile bu seçeneğe başvurulabilir. Ancak burada yapılan tespitlerin psikoloğa doğru şekilde yansıtılması gerekir. Çocuklar ile yapılan konuşmalarda gözlerine bakmak ve onlara önem verdiğini göstermek önemlidir. Bu şekilde çocuklara güvenildiği gösterilebilir. Gözlerine bakılan ve karşılıklı konuşulan çocukların psikolojik sorunları daha kolay düzelme gösterdiği söylenebilir. Bunlara ek olarak çocukların hareketleri ile ilgili olarak da tespit yapmak mümkündür.