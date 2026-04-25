Çocuk parkını savaş alanına çevirdiler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde parkta karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Caddesi üzerinde bulunan bir parkta, iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada B.E.S. ile G.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken; olayda yaralanan B.E.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, G.T. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıdı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.