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Yerel Çocuk parkını ateşe verdiler!
Yerel

Çocuk parkını ateşe verdiler!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir çocuk parkı ateşe verilirken, duyarlı bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 22:56:00 -
Çocuk parkını ateşe verdiler!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir oyun parkı ateşe verilirken, duyarlı bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Mardin Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen kişilerce oyun parkı ateşe verildi. Parktaki plastik malzemeler yanarak küle döndü. Bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken, o anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Mahalle sakinleri çağrı yaptı

 

Mahalle sakinleri ise olayla ilgili ve daha önce de meydana gelen benzer olaylarla ilgili caydırıcı tedbirler alınmasını istedi.

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