Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar olacak?

Memurların gözü kulağı 2019 çocuk yardımı parasında. 2018’in ikinci yarısında enflasyon oranının yüzde 3.5’i aşması nedeniyle memurlar 2019 Ocak ayından enflasyon farkına bağlı aldığı ücretlerden zamlı yararlanacak. Peki Ocak 2019’da çocuk parası yardımı ne kadar olacak? Çoçuk parası ne kadar 2019?



Hem asgari ücretlinin hem de memur ve emeklilerin merakla beklediği 2019 Ocak ayı yaklaştı. Ocak ayı maaşlara zam ayı demek. 2019’un ilk ayında milyonlarca vatandaşın cebine maaş artışı girecek. Güncel enflasyon rakamlarının açıklanasıyla gözler 2019 maaşlarına ve aile yardımına çevrildi. Peki 2019 Ocak ayında memurlar ne kadar aile yardımı alacak? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2019 Ocak ayında memurların alacağı aile yardımı ücretleri belli olmaya başladı. 2018’in ikinci yarısında enflasyon oranının yüzde 3.5’i aşması nedeniyle memurlar 2019 Ocak ayından enflasyon farkına bağlı aldığı ücretlerden zamlı yararlanacak.

Memurlar yüzde 11,15 zamlı maaş alacak

Ocak 2019’dan itibaren memurların zam oranı yüzde 4 olarak belirlenmişti. Toplu sözleşmeler gereği 2018 yılının ikinci yarısında enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçmesi durumunda ise memurlara enflasyon farkı yansıtılacak ve aile yardımı da zamlı olarak verilecekti. Enflasyon rakamlarının yüzde 3.5’i geçti ve üç aylık enflasyon oranı yüzde 9.34’e ulaştı. 3 aylık enflasyon oranının yüzde 9.34’e ulaşması nedeniyle enflasyon farkı yüzde 5.84 oldu. Bu verilere bakıldığında Ocak ayında açıklanacak enflasyon farkının yüzde 7.17 olması bekleniyor. Son 3 aylık veriler bu şekilde gerçekleşirse 2019 Ocak ayında memurlar çifte zamla birlikte yüzde 11.15’e kadar zamlı maaş alacak. Bu durumda aile yardımı da çalışmayan eş için 251.68 TL’den 279.74 TL’ye ulaşacak.

2019’da çocuk yardım parası ne kadar alınacak?

Tahminlere göre enflasyon farkından dolayı 2019 Ocak ayında çocuk yardımı tutarı 0-6 yaş için 65.56 TL, 6 yaş üzeri için 32.78 TL olacak. 0-6 yaş arası iki çocuklu memur ise 2018’de aldığı 369.63 TL olan aile yardımı yerine 410.86 TL aile yardımı alacak.