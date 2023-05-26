Çocuk öyle bir şey söyledi ki! Erdoğan ne yapacağını şaşırdı

Erdoğan ile aynı masada oturan 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip dede selamünaleyküm” diye seslendi. Erdoğan gülümseyerek “Aleykümselam” diye cevap verdi. Buraya kadar her şey normaldi.

Erdoğan devamını söyle deyince çocuk orada bulunan herkesi şaşırttı.

Selamünaleyküm, aleykümselam, bu ne güzel kelam... diye Erdoğan’ı şaşırtmaya devam etti. Ayrıntılar videoda...



ÖNE ÇIKAN VİDEO