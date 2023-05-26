  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'ya saldırı sonrası Moskova her an o silah için Türkiye'nin kapısını çalabilir! Dengeleri altüst edecek

AK Partili isim şimdiden uyardı! Bay bay Kemal’den dolandırıcı taktiği

Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

Otomobillerin gizli özellikleri! Silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..

Türkler beğenmeyince 16 bin lira maaşlı iş Afganlara kaldı! Sadece onlar çalışıyor

İnce'den destek isteyen CHP heyetine çok sert sözler: İçimden gelmiyor!

Altında şok düşüş! Nedeni belli oldu

İnanılmaz gelişme duyuruldu! Türkiye'nin kapısı çaldılar, gemi alacaklar

Şivan Perwer'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! 'Kürdistan için...'

Türkiye'nin en zengin 26 ismi belli oldu! İşte Forbes dergisinin 2023 Türk zenginler listesi...
Sosyal Medya Çocuk öyle bir şey söyledi ki! Erdoğan ne yapacağını şaşırdı
Sosyal Medya

Çocuk öyle bir şey söyledi ki! Erdoğan ne yapacağını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 17:00:00 - 2023-05-26 17:02:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Tayyip dede selamünaleyküm” diyen çocuğa Erdoğan “Aleykümselam” diye cevap verdi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu...

Erdoğan ile aynı masada oturan 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip dede selamünaleyküm” diye seslendi. Erdoğan gülümseyerek “Aleykümselam” diye cevap verdi. Buraya kadar her şey normaldi.

Erdoğan devamını söyle deyince çocuk orada bulunan herkesi şaşırttı.

Selamünaleyküm, aleykümselam, bu ne güzel kelam... diye Erdoğan’ı şaşırtmaya devam etti. Ayrıntılar videoda...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?
Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?

Sosyal Medya

Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…
Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…

Sosyal Medya

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23