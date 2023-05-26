Çocuk öyle bir şey söyledi ki! Erdoğan ne yapacağını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Tayyip dede selamünaleyküm” diyen çocuğa Erdoğan “Aleykümselam” diye cevap verdi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu...
Erdoğan ile aynı masada oturan 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip dede selamünaleyküm” diye seslendi. Erdoğan gülümseyerek “Aleykümselam” diye cevap verdi. Buraya kadar her şey normaldi.
Erdoğan devamını söyle deyince çocuk orada bulunan herkesi şaşırttı.
Selamünaleyküm, aleykümselam, bu ne güzel kelam... diye Erdoğan’ı şaşırtmaya devam etti. Ayrıntılar videoda...