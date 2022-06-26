Çocuk ölümlerinde kafasını kuma gömdü! Mantıksızlığını gözler önüne seren Serengil'den akla ziyan sözler

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Türkiye'nin her tarafından toplanan ancak yüz kişilik bir grup toplayan 'köpekseverler', Kadıköy Rıhtım'da buluştu.

Çocuk, yaşlı, engelli vatandaşların ölümlerine karşı adeta kafayı kuma gömen Seren Serengil, skandal açıklamalarda bulundu.

Münferit bir olay üzerinden algı operasyonu yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "köpeğine sahip çık" dediği için komşularına kurşun yağdıran emekli asker eşi Zeynur G. gibi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde de tam tersi yaşanan münferit bir olay üzerinden sanki köpeksevicilere yönelik cadı avı başlattığı algısı oluşturmaya çalışan Seren Serengil, "Tabii biz bugün artık neden sokaklara döküldük. Biliyorsunuz geçenlerde sokakta bir köpek sahibi silahla öldürüldü. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Çünkü inanılmaz derecede hayvanlara karşı, köpeklere karşı bir yalan algı oluştu." ifadesinde bulundu.

İnsan ile köpeği kıyasladı: O zaman bütün insanları hepimizi hapse atsınlar

Suç işlemesi halinde cezai ehliyeti bulunan ve cezalandırılan insan ile saldırıda bulunsa bile serbest bırakılan köpeği kıyaslayarak nasıl bir mantığa sahip olduğunu gözler önüne seren Serengil, "Bütün hayvanlar saldırıyormuş gibi. Bir köpek bir kabahat işledi diye bütün sokak köpeklerinin toplatılıp Nazi kampı gibi ölüm kampına bu hayvanların gönderilmesi doğru olabilir mi? O zaman bir insan da cinayet işliyor. O zaman bütün insanları hepimizi hapse atsınlar." dedi.

Ölümlere karşı kafasını kuma gömdü! "İnsandan daha tehlikeli değil köpekler"

"Medeni ülkelerde sokaklarda köpekler olmayabilir." diyen Seren Serengil; çocuk, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere yüzlerce ölen ve yaralanan vatandaşlara karşı adeta kafasını kuma gömmesi dikkat çekti.

İnsanların daha tehlikeli olduğunu savunarak hezeyan dolu açıklamalarda bulunan Serengil, şu ifadelerde bulundu:

*Ama medeni ülkelerde de o sokaklara koyacak barınaklar var. Türkiye’de yok ki böyle bir barınak. Her semtteki gönüllüler bence bu işi çok daha iyi kıvırabilirler diye düşünüyorum. İnsanlar köpeklere tecavüz ediyorlar. İnsanlar köpeklerin kuyruğunu kesiyorlar. İnsanlar köpekleri silahla vuruyorlar. Dolayısıyla insandan daha tehlikeli değil köpekler."

O kadar propagandaya ancak bu kadar köpeksever toplayabildiler

Öte yandan köpekseverler meydanı dolduramazken Türkiye'nin çeşitli illerinden gelmelerine rağmen yüz civarında bir grup ancak toplanabildi.