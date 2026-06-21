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Sağlık
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Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

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Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Havaların ısınmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat çekildi.

#1
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğada geçirilen vakit arttı ancak uzmanlar, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.

#2
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kenelerin aktif hale geldiğini ve bu dönemde kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, insan vücuduna tutunarak kan emen dış parazitler olarak tanımlanan keneler ciddi hastalıklara neden olabildiğini söyledi.

#3
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Ağrı ve kaşıntı hissi oluşturmadıkları için fark edilmeleri zor olan keneler, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olmak üzere, Lyme hastalığı, Akdeniz Benekli Ateşi, Q Ateşi ve babezyoz gibi birçok virüs, bakteri ve paraziti insanlara taşıyabildiğini ifade eden Prof. Dr. Reşit Mıstık, "2002 yılında Tokat'ta başlayan KKKA salgınının zamanla İç Karadeniz’in büyük bölümüne yayıldı.

#4
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Kene tutunmasından sonraki 10 gün boyunca kişi ateş, halsizlik, baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler açısından kendini izlemeli ve herhangi bir belirti durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.

#5
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Kene ısırması durumunda yapılması gerekenleri ise Mıstık şöyle sıraladı:

#6
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

"Kene ezilmeden, penset yardımıyla vücuda tutunduğu yerden çıkarılmalı. Üzerine herhangi bir madde sürülmemeli.

#7
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Çıplak elle temas edilmemeli. Çıkarıldıktan sonra kene çamaşır suyuna atılarak imha edilmeli.

#8
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Kişi mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Sonraki 10 gün boyunca ateş, halsizlik, bulantı gibi belirtiler izlenmeli.Kene mümkünse ince uçlu bir pensetle, ezmeden çıkarılmalı. Üzerine kolonya, yağ, deterjan gibi maddeler kesinlikle sürülmemeli. Korunmak için ise, uzun kollu kıyafet ve pantolon giyilmeli.

#9
Foto - Virüs, bakteri ve parazit... Yaz aylarinda kene tehlikesine dikkat

Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Doğadan dönüşte tüm vücut kene açısından kontrol edilmeli."

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