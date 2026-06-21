Isırıklara kolonya dökmeyin! Uzmanı böcek ve pire ısırıklarını ayırt etmek için konuştu...

Yine şiddetli kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı, yaygın döküntü gibi bir belirti, ateş gibi bir belirti varsa hemen acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmak ilk yapılması gereken davranıştır. Özellikle çocukların, alerjik bünyeye sahip kişilerin veya sedef, egzama gibi kronik cilt hastalığı olan bireylerin bu ısırıklara tepkisi daha mı şiddetli oluyor? Bu risk grubundaki kişiler pire ve karınca ısırıklarından korunmak için ekstra nasıl önlemler almalı? Evet, alerjik bünyeli çocuklarda özellikle sedef, egzama, kronik atopik dermatiti olan kişilerde böcek alerjileri daha şiddetli ortaya çıkabilir. Daha şiddetli bir kabartı, kaşıntı ve daha şiddetli bir rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Şişlik, kızarıklık daha belirgin olabilir. Bu tip kişiler dış ortamlarda daha kapalı giysiler giyebilirler. Bunun yanında böcek kovucu özel preparatlar var. Bunları kullanabilirler.