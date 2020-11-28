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Sağlık Çocuk ölümleri arasında en yaygın sebep: Zatürre
Sağlık

Çocuk ölümleri arasında en yaygın sebep: Zatürre

Zatürre hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, zatürre sebebi ile her yıl ortalama 2 bin 200 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:36:00 -
Çocuk ölümleri arasında en yaygın sebep: Zatürre

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, çocuklarda zatürrenin tüm dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hatipoğlu, "Zatürre dünyada her yıl 5 yaşın altındaki 800 binden fazla, yani günde yaklaşık 2 bin 200 çocuğun hayatına mal olmaktadır." dedi.

Zatürreden ölümlerin önlenmesi haftası

Hatipoğlu, çocuklarda zatürreye bağlı ölümleri azaltmak, erken teşhis ve tedaviyi sağlamak, bu hastalığın daha çok kış aylarında artması nedeniyle konuya dikkati çekmek ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla kasım ayının son haftasının "Zatürreden Ölümlerin Önlenmesi Haftası" olarak belirlendiğini ifade etti. Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, "Zatürre dünyada her yıl 5 yaşın altındaki 800 binden fazla, yani günde yaklaşık 2 bin 200 çocuğun hayatına mal olmaktadır. 5 yaşın altındaki çocukların tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 17'sini zatürre oluşturmaktadır. Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Önlenebilir bu ölümleri sona erdirebilmek için ebeveynlerin, dolayısıyla toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Zatürrenin akciğerleri etkileyen şiddetli bir alt solunum yolu enfeksiyon türü olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Zatürre ile irin ve sıvı akciğerleri doldurur ve bu oksijen emilimini engelleyerek nefes almayı zorlaştırır. Zatürreye virüsler, bakteriler ve mantarlar sebep olabilir. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinin en önemli komplikasyonu ve ölüm nedenlerinden bir tanesi de hastalık mikrobunun yapmış olduğu zatürredir. Zatürre öksürük, ateş, halsizlik, sık nefes alıp verme, göğüs ağrısı şikayetlerine sebep olabilir. Ağır vakalarda bilinç kaybı, kasılmalar ve hipotermi (vücut ısısında düşüklük ) gelişebilir. Bu tür belirtileri olan çocuklar muhakkak doktora götürülmelidir. Bu yakınmalarla gelen hastaya klinik muayene ve akciğer filmi ile tanı konur. Ek kan ve balgam tahlillerine ihtiyaç duyulabilir. Zatürre ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve tedavi ölümleri azaltmaktadır."

Zatürreden korunmada maskenin rolü

"Günümüzdeki Kovid-19 hastalığında da olduğu gibi salgın dönemlerinde kalabalık temasın azaltılması ve maske kullanılması zatürreden korunmanın önemli yöntemleri arasında yer alır. Bebek ve çocukların bulunduğu ortamların havası temiz, uygun sıcaklıkta ve nemde olmalıdır. Eğer kalorifer dışında bir ısıtıcı kullanılacaksa ortam havasını kirletmeyen, zararlı gazlar yaymayan ısıtıcılar kullanılmalıdır."

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