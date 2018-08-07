Çocuk okulu sevmiyorsa ne yapılmalıdır?

Çocuğa okulu sevdirmenin çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemleri nasıl ve neye göre uygulayacağınıza karar vermek için çoçuğun yaş aralığı, cinsiyeti, kişisel özellikleri ve psikolojisi ölçüt olarak alınır. Çocuğun tüm bu özellikleri göz önünde bulundurularak okulu sevdirmeye yönelik çalışmalara başlamanız gerekir.

Çocukların okulu sevmemesinin en büyük nedenleri arasında okuldan korkma yer almaktadır. Çoğu çocuk okulun bir zorunluluk ve zor şartlarda yaşanılan bir ortam olduğunu bilinçaltına yerleştirerek okuldan kendi kendisini soğutmaktadır.

Çocuklara okulun zorla gidilen bir yer değil; sosyal faaliyetler ve kendisini sıkmayacak yollardan geliştirmenin bir aracı olduğunu aşılayarak bu korkuyu biraz da olsa azaltabilirsiniz. Öğretmenlerin çocuğa karşı tutumu da bu korkunun azalmasını sağlayabiilr.

Zorlayıcı etkinlikler, sınavlar yapmamak; çocuklara karşı daha sıcak ve samimi davranmak; yaş aralığına uygun olarak çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirmek çocuğun okul korkusun azaltır ve çoğu çocuk bu yöntemler okula ısınarak sevmeye başlar.

Çocuklar en güzel ve zevkli arkadaşlık faaliyetlerini okulda yaparlar. Yeni edinilen arkadaşlıklar çocukta olumsuz bir tutuma da sebep olabilir. Özellikle ilkokul grubu çocuklarının arkadaşlıklarını olumlu yönde geliştirmesi biraz daha zordur.

Zamanla okulda oluşan rekabet ortamı; yaşıtlarına göre biraz daha alt seviyede kalmış bir çocuk için gerginlik oluşturur ve arkadaşlık ilişkileri kötüye gider. Bu ilişkiler çocuğa özgüven verilerek iyileştirilebilir.

Örneğin; sınıf ortamında çocuğa yapılan bir doğum günü partisi ile arkadaşlarının verdiği hediyelerle ilişkileri güçlenir. Beraber eğlenecekleri bir ortam oluşması okul stresinden uzaklaştırarak okulu da eğlenceli bir ortam olabileceği fikrini çocuğa aşılar.

Bu şekilde çocuk özgüven sahibi olarak arkadaşlık ilişkilerinde kendisini daha iyi bir konumda hisseder ve okulu da bu şekilde sevebilir.

Ödevler, aile ile birlikte yapılırsa çocuğun azmi artar ve okula gitme isteği sürekli canlı kalır.

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