Çocuk nüfus oranımız 2080’de yüzde 20’nin altına düşecek

Buna göre, Türkiye’nin, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 750 bin 657 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 27,2’sini oluşturdu.



1970’te yarı yarıyaydı



Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken, bu oran 1990’da yüzde 41,8’e, geçen yıl ise yüzde 27,2’ye geriledi. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6’ya, 2030’da yüzde 25,6’ya, 2040’ta yüzde 23,3’e, 2060’ta yüzde 20,4’e ve 2080’de yüzde 19’a gerileyeceği öngörüldü.



En çok çocuk Urfa'da en az Tunceli'de



Ülkede geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,3 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 17,3 ile Tunceli oldu. Bu dönemde doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimleri Yusuf, Eymen ve Mustafa, en popüler kız isimleri Zeynep, Asel ve Elif olarak kayıtlara geçti.