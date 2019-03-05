Çocuk nefrolojisi hasta kabulüne başladı

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, hasta kabulüne başlayan Çocuk Nefrolojisi bölümü çocukluk çağında yaşanan böbrek ve idrar yollarıyla ilgili tüm rahatsızlıkların takip ve tedavisini yapıyor.

Çocukluk çağının birçok önemli hastalığını kapsayan Çocuk Nefroloji bölümü hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nadide Melike Sav, “Çocuk Nefrolojisi bölümü böbreğin hasar görmesi sonucu meydana gelen akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbrek reflüsü, böbrekte büyüme ve şişme, idrarda protein bulunması, idrarda kan görülmesi, bebeğin tek böbrek ile doğması, kistik böbrek hastalıkları, böbrek iltihapları, nefritik, nefrotik semptomlar, hipertansiyon, böbrek taşları, böbrek damarlarında tıkanıklık, böbreklerin asitleri atamadığı zaman oluşan vücut asitlerinin birikmesi olan renal tübüler asidoz hastalığı, yatak ıslatma ve gündüz işeme bozukluklarını tedavi etmektedir. Ayrıca bölümümüz;Ailesel Akdeniz Ateşi, Behçet hastalığı, Sistemik Lupus Eritematozun neden olduğu böbrek hastalıkları, çocuklarda eklem ağrısı ve şişliği yapan çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tedavisi ve takibini de gerçekleştirmektedir” şeklinde konuştu.

Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bilecik ve Bartın illerinin bulunduğu bölgede Çocuk Nefroloji bölümünün sadece Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde poliklinik hizmetinin yanı sıra mesai dışı özel muayene hizmeti verdiklerini de dile getirdi. Çocuk Nefrolojisi ile ilgili hastalıklarda geç kalınması durumunda böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarların oluşabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sav, ailelere hitaben “Çocuğunuzda idrar tutma, tansiyon yüksekliğine bağlı baş dönmesi, eklem, baş, karın ağrıları, ağızda oluşan aftöz lezyonlar, vücutta şişlik, idrar yapmakta zorlanma, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar bulunması durumlarında mutlaka Çocuk Nefroloji Polikliniğine başvurmaları gerekmektedir” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.