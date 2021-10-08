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Kadın - Aile Çocuk Kültür Merkezinde kayıtlar devam ediyor
Kadın - Aile

Çocuk Kültür Merkezinde kayıtlar devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3-5 yaş çocuklar için kayıtlar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:55:00 -
Çocuk Kültür Merkezinde kayıtlar devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3-5 yaş çocuklar için kayıtlar devam ediyor.

Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3 - 5 yaş arası çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek güzel zaman geçiriyor. Hafta içi 5 gün yarım gün verilen eğitimler ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şeklinde devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 36/A adresinde hizmet veren merkezde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanıyor. Sabah grubuna gelmek isteyen çocuklar için 09.00-12.00, öğlen grubu için ise 13.00-16.00 saatleri arasında yarım gün eğitim veriliyor. Yapılan açıklamada merkeze başvuru yapmak isteyen kişilerin 0236 233 31 21’i aramalarının yeterli olacağı ifade edildi.

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