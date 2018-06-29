Çocuk kıyafeti satın alırken...

Çocuklarda doğru kıyafet seçimi sağlıklı gelişimi için olmazsa olmazdır. Bu yüzden kıyafet satın alırken dikkatli olunması gerekir.

Alışveriş yaparken kız çocuklarına ve erkek çocuklarına cinsiyetlerine uygun kıyafetler almaya özen gösterin.

Pullu ve boncuklu kıyafetler küçük çocuklar için uygun değildir. Çünkü bu aksesuarlar yutulup nefessiz kalmaya neden olabilir.

Tercihinizi organik kıyafetlerden yana kullanın.

Bağcıklı ve düğmeli kıyafetler çocuğunuzun hayatını riske atabilecek tehlikeler barındırır. Bağcıklar boğulmasına, düğmeler de yutularak nefessiz kalmasına neden olabilir. Ayrıca çocuğunuzu mevsimine uygun giydirmelisiniz.