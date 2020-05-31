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Çocuk kitabı yazan öğretmen kitaplarını hediye etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Sarıdere Kemeryanı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Muhammet Tunca, çocuklar için 3 kitap yazarak öğrencilerine dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:30:01 -
Çocuk kitabı yazan öğretmen kitaplarını hediye etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Sarıdere Kemeryanı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Muhammet Tunca, çocuklar için 3 kitap yazarak öğrencilerine dağıttı.


Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Sarıdere Kemeryanı İlkokulu sınıf öğretmeni Muhammet Tunca, korona virüsten önce çocuklar için kitap yazmaya başladı. Korona virüs salgını çıkın yazmaya devam eden öğretmen Tunca, Kelelebek kalbi, Oyuncak Çetesi ve Çılgın macera isimli 3 çocuk kitabını yazarak bastırdı. Kitaplarını bitirmesinin ardından Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’i ziyaret eden öğretmen ve yazar Muhammet Tunca, yazdığı kitaplardan da Müdür Yiğit’e hediye etti. Öğretmen Tunca, yazdığı 3 kitabı okulun öğrencilerine de dağıttı.

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