0553 313 94 23

Çocuk kayıpları üzerinden ne amaçlanıyor?

Türkiye, kayıp çocuklarına ağlarken, sosyal medyada gerçek olmayan kayıp vakaları yayılmaya başlandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:50
Çocuk kayıpları üzerinden ne amaçlanıyor?

YENİAKİT.COM.TR - Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir adlı çocukların ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye, kayıp çocuklarına ağlarken, sosyal medyada ise gerçek olmayan kayıp vakaları yayılmaya başlandı.

NE AMAÇLANIYOR?

Sosyal medyada, 'Fetullah Gülen ile 11 gün' adlı röportajlardan oluşan bir kitapta Gülen'in, "Bir ülkede iç karışıklık ve kaos çıkartılmak isteniyorsa o ülkede çocuk kaçırma, öldürme ve çocuk tecavüzü eylemleri, kadınlara tecavüz ve öldürme eylemleri yükselişe geçer." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

SAHTE KAYIP BİLDİRİLERİ

Sosyal medya üzerinden, bulunan çocuk fotoğraflarıyla kayıp ilanı verildiği, bu şekilde kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

İşte o ilan:

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 19:50
  1. kayıp çocuk

YORUM YAZ

  • Mustafa UluMustafa Ulu1 sa önce
    AK PARTİNİN SADECE SAĞLIK ALANINDAKİ HİZMETLERİ BİLE TAKDİRE ŞAYAN KEN, ÇOCUKLARA ZULMEDENART NİYETLİBİRİLERİNİN HAİN EMELLERİ AK PARTİNİN MANEVİ VARLIĞINI KİRLETMESİNE FIRSAT VERİLMEMESİ ADINA SAYIN İÇ İŞLERİ BAKANIMIZI VE SAYINADALET BAKANIMIZI DAHA HASSAS OLMAYA DAVET EDİYORUM.
  • pınar demirpınar demir1 sa önce
    herşey beklenir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'den terör devletine çok sert tepki!
  1. Türkiye'den terör devletine çok sert..
  2. İnce şizofrenlerden yakındı: İnanmayın..
  3. Eski Galatasaraylı'dan Ali Koç çıkışı:..
  4. 'Mahrem asker abisi' için istenen ceza..
  5. "Mescid-i Aksa güçlü bir depremde..
  6. Muharrem İnce: Erdoğan'a "Allah mahcup..
  7. Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı..
  8. Benekli muzun faydaları saymakla..
  9. Baskın yapan jandarma gördüklerine..
  10. Biberli ekmek nasıl yapılır?
  11. Her gün bal yerseniz... Etkisine..
  12. Ailenizde huzursuzluk varsa
  13. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
  14. Fetullah Gülen'in son talimatı ortaya..
  15. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
  16. Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!
  17. Zerdeçalın inanılmaz faydaları
  18. Şehzade kebabı nasıl yapılır?
  19. Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine..
  20. Histamin zehirlenmesine dikkat!
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş