Çocuk kayıpları üzerinden ne amaçlanıyor?

YENİAKİT.COM.TR - Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir adlı çocukların ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye, kayıp çocuklarına ağlarken, sosyal medyada ise gerçek olmayan kayıp vakaları yayılmaya başlandı.

NE AMAÇLANIYOR?

Sosyal medyada, 'Fetullah Gülen ile 11 gün' adlı röportajlardan oluşan bir kitapta Gülen'in, "Bir ülkede iç karışıklık ve kaos çıkartılmak isteniyorsa o ülkede çocuk kaçırma, öldürme ve çocuk tecavüzü eylemleri, kadınlara tecavüz ve öldürme eylemleri yükselişe geçer." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

SAHTE KAYIP BİLDİRİLERİ

Sosyal medya üzerinden, bulunan çocuk fotoğraflarıyla kayıp ilanı verildiği, bu şekilde kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

İşte o ilan: