Çocuk kavgasıyla başlayıp yıllardır süren husumet, cinayetle bitti: 1 ölü

Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. 17 yaşındaki A.Ç., kaga ettiği diğer çocuğun babası olan ve çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.U., ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki A.Ç., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İlçede geniş güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.