Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen HDP yine devleti suçladı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti. Bir ailenin daha ocağına ateş düşüren alçak terör örgütü PKK'ya tüm Türkiye bir kez daha lanet yağdırdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise olayın sorumlusu olarak yine devleti hedef gösterdi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün imzasıyla HDP'den bir açıklama yapıldı. Terör örgütü PKK'ya karşı tek bir ifadenin yer almadığı açıklamada, "Türkiye, Ottowa Sözleşmesi’ni 2003 yılında imzalamış ve 2004 yılında da taraf devlet olmuştur. Buna göre Türkiye, 2008 yılı 1 Mart’ına kadar stoklarındaki mayınları imha etme ve 2014 yılına kadar da toprağa döşeli mayınları temizleme, kurbanlara yardım konusunda da gerekli adımları atma yükümlülüğü üstlenmiştir" denildi.

HDP'nin bu açıklaması, terör örgütü PKK ile bağını bir kez daha ortaya koydu.

PKK'lı cenazelerine katıldı

HDP adına yapılan açıklamanın altında imzası bulunan Alican Önlü, PKK'lı teröristlerin cenazelerine sahip çıkmakla tanınan bir isim.